¡Ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¿®Ç»Àî¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç13Æü¸áÁ°¡¢¿®Ç»Àî¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾¶èÊ¿Åç¤Î¿®Ç»Àîº¸´ß¤Ç¡¢´Ø²°Âç¶¶¤«¤é¾åÎ®Ìó400¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
13Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¿®Ç»Àî¤Ç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ÏÃËÀ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï20ºÐÂå¤«¤é40ºÐÂå¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹Ìó168¥»¥ó¥Á¡¢ÎÐ¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÀÄ¿§¤Î¥¸ー¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»à°ø¤ä¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
