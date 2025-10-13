¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ØÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¸Ï¤ìÁð²ÐºÒ¢ª·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°11»þÁ°¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¾®ÅÄÃæ¤Ç¡Ö¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ØÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û¸Ï¤ìÁð¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ç³¤¨¤¿¾ì½ê¤Ï
¾ÃËÉ¼Ö2Âæ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¤Ï¸Ï¤ìÁð¤È¡¢¶á¤¯¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤Î¸½¾ì¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£