¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤¿½÷À¡¡¤±¤µ¤Î½ÐÍè»ö¤òµ¼Ô¤Ë¸ì¤ë¡Ê»³·Á¡¦ÈÓËÄ®¡Ë
¤±¤µ6»þÁ°¡¢»³·Á¸©ÈÓËÄ®¤Ç½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢TUY¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥º¤¬ÄË¡¹¤·¤¤ÇØÃæ¡£
¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×½÷À¤¬ºÇ½é¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¡¢¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÈÓËÄ®ÄØ¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à83ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ïµí¤Î»ôÎÁ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤éÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆÍÁ³¥¯¥Þ¤¬
¡Ö¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º¸Â¦¤«¤éÆÍÁ³¥¯¥Þ¤¬¤¤¿¡×
¡Ö¥¯¥Þ¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¤¿¡×¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢Åö»þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇØÃæ¤«¤é¥¬ー¥Ã¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢½³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¸å¤í¤Ë¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤²¤¿¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿È¤ò¤«¤¬¤á¤¿¡×
½÷À¤Ï±¦ÏÓ¤ÈÇØÃæ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤Ç¡¢¼«¤é²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÀ¾¤ËÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Î·ª¤ÎÌÚ¤Ë¤³¤³¿ôÆü¥¯¥Þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¦¥Á¤ËÍè¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¤½¤ÎÅÔÅÙÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î¤ËÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Î±¿ÍÑ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¤ä¸©¤¬¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐ±þºö¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊç¤ê¤Þ¤¹¡£