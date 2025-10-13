政治ジャーナリストの田崎史郎氏が13日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。公明党が自民党との与党連立を解消したことについて言及した。

公明党・斉藤鉄夫代表らは10日、自民党の高市早苗総裁らとの会談で、連立から離脱すると伝えた。斉藤代表は会談後の会見で「政治とカネに関する基本姿勢で相違があった」と説明した。

田崎氏は「やっぱり公明党にとっては非常に厳しい決断をされたんですけれども」などと話したものの、「公明党の姿勢が離脱ありきだったんじゃないかっていうのが自民党側の見方なんですよ」とコメント。

「自民党がどういう方針で臨んだかっていうと、内容を提案しても、丸飲みするって言わない限り、公明党は蹴るだろうと。飲まないって言わない、引き続き協議する、キャッチボールを続けるんだという方針で臨んだんですね」と解説。

「公明党からは誠意のない態度だとみられたと思うんですけれども、高市さんが強調されていたのは時間がほしいということを強調されていて、斉藤さんも高市さんが何回も何回も何回も時間がほしいということをおっしゃってたというんですけれども、自民党の方が時間稼ぎをしようとしていたのは事実なんですね。でも時間稼ぎをしたあとに具体案を示せるかっていうと、その展望もなかった。だから公明党はそれを見透かしたんじゃないかなと思います」との見解を述べた。

公明党の西田実仁幹事長は「これは高市さんで急に言った話じゃないんですよ。もう私はずっと政治改革本部長として、自民党とも協議してきました。もうずっとこの問題についてはですね、全容解明についても毎週自民党の幹事長とも会って、そのたびに国民が納得しませんよと、なんとかしなくちゃいけませんよとずっと言ってきました。企業団体献金の規制強化についても、この後にしっかり話し合ってやりましょうとずっと言ってきている。協議してきたんですよ」などと話した。