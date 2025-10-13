◇NBA レイカーズーウォリアーズ（2025年10月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズの八村塁（27）が12日（日本時間13日）にプレシーズンマッチ3戦目となった本拠地ウォリアーズ戦に先発出場。前半から3本の3Pシュートを含む14得点と躍動した。チームも63ー46とリードして前半を折り返した。

プレシーズンマッチ2戦目となった5日（同6日）の敵地ウォリアーズ戦では、得意のジャンプシュートを決めるなど4得点3リバウンド1アシストを記録。シュートは4本試投で2本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは1本試投したが、決めきれなかった。

この日もチームは、開幕戦の欠場が決まった大黒柱のレブロン・ジェームズ、主力のルカ・ドンチッチ、新加入のマーカス・スマートが欠場した。

主力を欠く中で、スタメンにはオースティン・リーブス、ダルトン・コネクト、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

第1Q残り8分11秒に右ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点。残り5分35秒にも再び右ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り4分35秒にはトップからドライブインで仕掛けると、力強いレイアップシュートを決めた。残り4分10秒には右サイドでジャンプシュートを沈めてこのクオーターだけで10得点を記録した。残り3分57秒でベンチに下がった。

第2Qはスタートから出場。残り5分52秒に右ウイング付近から3Pシュートを決めた。さらに相手の反則も誘って4点プレーも成立させた。残り2分48秒でベンチに下がった。

前半は17分15秒出場で14得点2リバウンド1アシストをマーク。シュートは8本試投で5本成功。FG成功率は62.5％。3Pシュートは4本試投で3本成功。3P成功率は75％と高確率の数字を残した。

チームもリーブスがチーム最多15得点、エイトンが10得点の活躍を見せて前半は63―46とリードして折り返した。このまま勝てば今季プレシーズンマッチ初勝利となる。