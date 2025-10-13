◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルージェイズーマリナーズ（日本時間13日、ロジャース・センター）

初めてのワールドシリーズ進出に向け、マリナーズのランディ・アロサレーナ選手が攻守で活躍を見せました。

初回に先制点を奪われたマリナーズでしたが6回に60本塁に到達したカル・ローリー選手がポストシーズン第2号ソロで追いつくと、ホルヘ・ポランコ選手がタイムリーヒットで勝ち越しに成功します。

7回に守備でアンソニー・サンタンダー選手のするどいライナーがレフトへ飛びますが、アロサレーナ選手が体勢を低くしギリギリでキャッチ。何が流れを変えるかわからないポストシーズンで好守備で味方を援護します。

そして、8回表はアロサレーナ選手から攻撃が開始します。ボールを見極め四球で出塁すると2塁盗塁、さらに3盗も成功させます。追加点のチャンスが生まれたマリナーズは、ポランコ選手が1アウト1・3塁からライトへタイムリーヒットで追加点を獲得しました。

アロサレーナ選手の攻守の活躍にSNSでは「アロサレーナ、素晴らしい守備！WBCの時を思い出しますね」「アロサレーナの盗む動き上手い」「アロサレーナはハッスルプレーのイメージある。メキシコ代表の印象も。乗せると厄介な選手w」とコメントが寄せられました。