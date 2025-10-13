【万博閉幕】イタリア館クロージングイベント「情報量多すぎ」…突如スケートリンク出現＆音楽隊＆日伊元五輪アスリート集結
大阪・関西万博（大阪・夢洲）がきょう13日、閉幕する。さまざまな美術品を出展し人気を集めたイタリア館では内容盛りだくさんの「クロージングイベント」が催された。
【写真】最終日にイタリア館に登場した日本・イタリアの元五輪アスリートら
「ワールド・イタリア・スポーツデー」と題した、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックを開催を前に、イタリア政府が世界各地で同時開催する国際的企画で、2014年ソチ五輪フィギュアスケート銅メダリストのカロリーナ・コストナーとパリ・パラリンピック陸上代表のマルティーナ・カイロニが出席。館内の聖火トーチの引き継ぎを行った。
さらに18年平昌冬季五輪日本代表のプロフィギュアスケーターの宮原知子や21年東京パラリンピック1500メートル走銀メダルの和田伸也も登壇した。パビリオン前には、この日限定で特設スケートリンクが出現。イタリア陸軍音楽隊による演奏で関西大学アイススケート部がエキシビションを披露した。
パビリオン前には、特設リンクでのスケート、音楽隊の演奏、日伊アスリートが登壇してのセレモニーと盛りだくさんのイベントとなり、ネットでは「イタリア館の情報量が多すぎるんだよww」「最後まで豪華なイベントですね」「最後まで情報が多い!!!!」といったコメントが寄せられた。
