ÂæÉ÷23¹æ È¬¾æÅç¤ÎÅì¤òÄÌ²áÃæ ¡ÖÉ÷¤Î²»¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÅçÌ±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â
¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¡¢°ËÆ¦½ôÅç¡¦È¬¾æÅç¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£È¬¾æÅç¤«¤é¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷23¹æ È¬¾æÅç¤ÎÅì¤òÄÌ²áÃæ ¡ÖÉ÷¤Î²»¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÅçÌ±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â
¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¸½ºß¡¢È¬¾æÅç¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤ÏÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¿á¤ÊÖ¤·¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¤È¤¤è¤ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢³¤¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÈ¤¬´ä¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚ¤âÉ÷¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ15Ê¬¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é³°¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤éÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷22¹æ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷23¹æ¡£ÅçÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤â¡¢É÷¤Î²»¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤âÈ¬¾æÅç¤Ë¤ÏË½É÷·ÙÊó¤äÇÈÏ²·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£