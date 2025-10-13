¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÊ¡²¬❤¡×¡ÖÄ¾Êý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¥²¥¹¥ÈMC¤È¤·¤Æ¡¡¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ê¡²¬¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÊ¡²¬❤¡×¡ÖÄ¾Êý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¥²¥¹¥ÈMC¤È¤·¤Æ¡¡¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÊ¡²¬❤¡¡º£²ó¤ÏÄ¾Êý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¥²¥¹¥ÈMC¤È¤·¤Æ¡¡¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤ËÊ¡²¬¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¾¾ºê¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤Î´ë²è¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ä¤Î¿ÆÀÌ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤´±ï¤¬¡¡»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÍ¥¤·¤¤¾¾ºê¤µ¤ó¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉþÁõ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡¼¡¡À¨¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö❤åºÎï¤Ç¤¹❤MC¤Î¤ª»Å»ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡¦¡ÖÊ¡²¬¡¢½é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤¡¡¡µ¤¤Ë¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û