£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡¢´§ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤âËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¿¼¡¹Æ¬²¼¤²¤ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Ñ¡õ£Á¤§¡ª¡×¤¬£±£²Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤Ç¤Î¼Õºá¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤°áÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÎ©¤Ã¤¿£´¿Í¡£ÀµÌçÎÉµ¬¤¬¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÏÅöÌÌ£´¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Á¡õ£Á¤§¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ß¤á¤º¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤ÎÌ³¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢£´¿Í¤Ç¤âÈÖÁÈ¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¯·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áð´Ö¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢£Í£Â£Ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤ð¤³¡×¤ÎÊüÁ÷¤òÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£