¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×FNNÃ±ÆÈ¼èºà¤ËÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¡Ä¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×

¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13ÆüÄ«¡¢FNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢14Æü¤Ë¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13ÆüÄ«¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö´´»öÄ¹¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Î¤¦³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ä´À°¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ë¡Ö°ã·û¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤êÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤È¤Î¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¯¸¢¤òÃ´¤¨¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼«¤éÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö·üÇ°¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÅý°ì¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£