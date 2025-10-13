フリーアナウンサーの古舘伊知郎（70）が12日、日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜午後12時45分）に出演。お笑いコンビEXITの兼近大樹（34）、俳優の満島真之介（36）に自身のYouTubeチャンネルについて話した。

YouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」の登録者数は現在約62万人。「何年か前にYouTubeを細々と始めて。どうしていいかわかんないわけよ。その時に2・7万人の登録者数だったわけよ。それが多いか少ないのかもわからないわけ」と立ちあげ当初の心境を話した。

その時期に自身のYouTubeが大人気のオリエンタルラジオ中田敦彦（42）に、「中田のあっちゃんがオレのファンで、『古舘さんのYouTubeに出たい』って言ってくれて、出てもらったの」とゲスト出演してもらったという。「スタッフ一同、私も含めて中田あっちゃんに相談したの。2・7万人をもっと増やしたいしね。全然再生回数も回っていないんだ、って言ったら『私も気合入れて古舘さんのところに来てますから。大先輩に生意気ですけど、それなりに、さっき（自分のことを）YouTubeの先輩だって言ってくれたから生意気言わせてもらいます』って」と本気をみせられた。

中田のスマホには「いっぱい項目が入っていて、報道ステーションやっていたんだから時事問題をやってください、ネクタイしてやってください。10項目くらいノウハウを教えてくれたの」。そして「もう泣きそうになっちゃって。うれしくて。そこからスタイルを変えて、真剣にストレートトークで。ニュース的な時事情勢とか、国際情勢とか、国内の政治とかをやり出したらグーっと」と登録者が伸びたと言う。

登録者数は「今、61・8万人」と言い、「死ぬまでに、100万人登録で死んでいくしかないっていう目標ができた」と話した。