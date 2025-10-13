¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤Î´ÇÈÄ¤Ï¼é¤êÈ´¤¯¡¡¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡×ÉÔºß¤â¡ÖÌÚÍü·ûÉð¡×¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡×»²Àï¤Î°ÕÌ£
Í£°ì¤Î´õË¾
¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¸À¤¨¤Ð¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÍü¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÌ¼¡×
¡¡2018Ç¯¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï0ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ¶¶¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤¦¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ£°ì¤Î´õË¾¤¬¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À!!¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î2¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Àµ·îÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ç¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÎÇ¯»Ï¤ËÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï½é¤á¤ÆÌÚÍü·ûÉð¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÈÖÁÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤Ø¤È°ì¿·¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÍü¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï1¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤ÏÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É·ò¹¯º²¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÙ¤ß¤Ã¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î·ÚÌ¯¤ÊÄ´»Ò¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÁêÊý¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤È¿®Íê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£½Å¤¤¶õµ¤¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ë¤¸¤à¡£Èà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍüÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÝÇ½¿Í·³ÃÄ¤¬¡¢¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·³ÃÄ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£½ÀÆ»¡¢Âîµå¡¢Î¦¾å¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼ïÌÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÌÚÍü¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¤Î»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ
¡¡ÌÚÍü¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Î¹¤µ¤È¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Á³¤Ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾·¤´ó¤»¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÍü¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¥µ»¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¿¿·õ¾¡Éé¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÈÖÁÈºî¤ê¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ë·Á¼°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤«¤é¡¢¤è¤ê¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐ¶¶¤¬¸½¾ì¤òÅýÎ¨¤¹¤ë´ÆÆÄ·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÚÍü¤Ï¼«¤é¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¼«¿È¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡£¤½¤ÎÂ¨¶½Åª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡ÌÚÍü¤¬1¿Í¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ò¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤À¤±¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀº¿À¤òº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÍü¤¬1¿Í¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÚÍü·ûÉð¤È¤¤¤¦É½¸½¼Ô¤¬¡¢ÁêÊý¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤Ê¤Î¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
