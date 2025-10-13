¡Ö48ºÐ¤Ç¥ê¥¹¥È¥é¡¢Ç¯¼ý¤Ï6³ä¸º¡×Ç¯¼ý270Ëü±ß¤Î52ºÐÃËÀ¡£¡È¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤»Å»ö¡É¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÖÉå¤é¤º¡×À¸¤¤é¤ì¤ë¥ï¥±¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×
¡¡Èõ¸ýÅ¯Íº¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¿ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èºß½»¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¶ÈÌ³ÀÁÉé²ñ¼Ò¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤Ï270Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¡£ºÊ¡Ê49ºÐ¡¦±¿Á÷²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë¤È¡¢Âç³Ø2Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡Ê20ºÐ¡Ë¡¢¹â¹»2Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡Ê17ºÐ¡Ë¤Î4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß¤òÆÀ¤ëÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èõ¸ý¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢48ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤òµ¡¤Ë¡ÈÇ¯¼ý6³ä¸º¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¦Ãå¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÈà¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¡ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡ÉÀ¸¤¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©¡¡¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿50Âå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡¢ÁýÅÄÌÀÍø»á¤Ë¤è¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Øº£Æü¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½Çº¤ßÂ¿¤13¿Í¤ÎÃæÇ¯¤¿¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤Ï²¾Ì¾¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
49ºÐ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥é
¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ë»Ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÂÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï40Âå¤¬¸Â³¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤¿¤È¤49ºÐÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Ç²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¡¢³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¸À¸ì¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í50Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö50Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÀ©ºî¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥»¡¼¥ë¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Åª¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤äÆâ¶Ð¤Î»öÌ³´ÉÍýÉôÌç¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¡£¤È¤Ó¤¤êÍ¥½¨¤Ê¿Í¤ÏÀ©ºîÉôÌç¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤±¤É¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Âà¿¦¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼¡¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹Ö»Õ¤È¡¢¥·¥Ë¥¢ÇÉ¸¯¤Ç²¼ÀÁ¤±¤ÎÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹Ö»Õ¤Ï»þµë2000±ß¤È¹â³Û¤Ç¤·¤¿¤±¤É1Æü4»þ´Ö¡¢½µ5Æü¤Ê¤Î¤Ç·î¼ý¤Ë¤·¤¿¤é16Ëü±ßÄøÅÙ¡£È¾Ç¯¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤±¤É20Ëü±ß¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£50ºÐÄ¾Á°¤ÎºÆ½¢¿¦¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡±ü¤µ¤ó¤Ï²¼¤Î»Ò¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ±Ä¶È»öÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èõ¸ý¤µ¤ó¤Î¼º¶È¼êÅö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¸³è¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃæÇ¯¥ª¥ä¥¸¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë´®¤¨¤¿¡£º£¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î»Å»ö¤Ë¶õÇò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Öº£¤Î»Å»ö¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£ÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÀÁÉé¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é3¤«·î¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×
²¿Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤âÇ¯¼ý280Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤
¡¡°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤ä´í¸±Êª¼è°·ÀÕÇ¤¼Ô»ñ³Ê¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Áàºî¤Ç¤¡¢·î¤Ë1¡¢2²óÅÚÍËÆü¤Ë½Ð¶Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£
¡ÖÌÌÀÜ¤ÏËÜ¼Ò¤ÇºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤È1²ó¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤éÉÂ±¡Æâ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤È¤â¤¦°ìÅÙÌÌÀÜ¡£¤½¤ì¤ÇºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ê¤É¤âµá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡×
¡¡ÄÂ¶â¤Ï»þµëÀ©¤Ç1200±ß¡£1Æü8»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç¡¢·ç¶Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³§¶Ð¼êÅö¤¬2000±ß»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»Ä¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ã¤Æ¤â·î¤Ë3»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·î¤Ë2²ó¤ÏÅÚÍËÆü¤Ç¤âÄÌ¾ï¿Ç»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Î1¡¢2Æü¤Ï¤ä¤Ï¤êÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤«·î¤Î½Ð¶ÐÆü¿ô¤Ï23¡Á24Æü¡£·î¼ý¤Ï¤ª¤è¤½23Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö½»Âð¼êÅö¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢Âà¿¦¶â¤â¤Ê¤·¡£·ÀÌó¼Ò°÷¤Ï¤³¤ì¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²Æµ¨¡¦Åßµ¨°ÖÏ«¶â¤¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â³Û¤ÏÁ´°÷°ìÎ§3000±ß¡£¥¬¥Ã¥«¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤Ï280Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£²¿Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¶â³Û¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£SE»þÂå¤ÎºÇ¹âÇ¯¼ý¤¬Ìó720Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é6³ä°Ê¾å¤Î¸º³Û¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦ÎÏ¤¬È´¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤ÏÁÈ¹ç¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆËþ³Û²óÅú¤¬Â³½Ð¤È¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇ¯´Ö°ì»þ¶â¤¬²áµîºÇ¹â¤Î7¡¦6¤«·îÊ¬¤À¤È·Êµ¤¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÉÂ±¡ÆâÉô¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ¯¤¤¤Æ1Ç¯²á¤®¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤âÈóÀµµ¬Íê¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áí¹ç¼õÉÕ¤ä²ñ·×Áë¸ý¤Ë¤¤¤ë½÷À¤Î»öÌ³¿¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¿¦°÷¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÉ¸¯¤Î¿Í¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´°÷Æ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³°Éô¤Î¿Í¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡ÉÂÅï¤Ç´Ç¸î½õ¼êÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÊÌ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î½êÂ°¡£¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÉ¸îÉþ¤Ë¥´¥à¼êÂÞ¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç´µ¼Ô¤òÈÂÁ÷¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¼¼¤ä½èÃÖ¼¼¤Î¸å»ÏËö¤âÀ¶ÁÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ê½Ñ´ï¶ñ¤ÎÀö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¡¢¼ê½Ñ¼¼¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»þµë¤Ï¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¾¯¤·¹â¤¤¤é¤·¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ì±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿Ã¦»éÌÊ¤ä¥¬¡¼¥¼¤Ê¤É¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£²¿¤«¤ÎºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥´¥à¼êÂÞ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï±À¾å¿Í¡×
¡¡ÉÂ±¡¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£½ñÎà¤äÊªÉÊ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Î¤È¤¤À¤±¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï³§Ìµ¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤äÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤ÈÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ê¡¢ÀÁÉé²ñ¼Ò¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤«¤é¸«¤¿¤é¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï±À¾å¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»öÌ³Êý¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤ÎÀÁÉé²ñ¼Ò¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï¼ã´³¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¾åÊÕ¤À¤±¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÑ¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î»Å»ö¤Ï½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ¾¿ÍÍÍ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¸¤ã¤¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤³¤³¤ÇÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Â©»Ò¤¬Âç³Ø2Ç¯À¸¡¢²¼¤ÎÌ¼¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç¶µ°éÈñ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Îº£¤Î¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÏÅ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éºÊ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡×
¡¡2¿Í¤È¤â¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¾©³Ø¶â¤Ï³ØÀ¸¥í¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç³ØÈñ¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇÂð·ú»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º±Ä¶È¤Ë¿Ê¤â¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£3¤«·îÁ°¤«¤éÄÌ¿®¶µ°é¤ÎÂð·ú»Î¹ÖºÂ¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¢Âð¤·¤ÆÍ¼ÈÓ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤é2»þ´ÖÁ°¸å¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢²áµîÌä½¸¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï1Æü6¡¢7»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ë¤â²òÀâ½ñ¤äDVD¶µºà¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÄÌ¿®¶µ°é¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¤¹¤ë¤Þ¤ÇºÇÄã¤Ç¤â300»þ´Ö°Ê¾åÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÎãÇ¯¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï16¡óÁ°¸å¤ÎÆñ´Ø¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ñ³Ê¤¬¼è¤ì¤¿¤éÃç²ð²ñ¼Ò¤ä³«È¯²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦½¢³è¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡»ñ³Ê½ê»ý¼Ô¤Ç¤âÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ÏËþ54ºÐ°Ê²¼¤ÈÇ¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï1Æü6¡¢7»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¶¦ÄÌ°ì¼¡»î¸³¤Î¼õ¸³Ä¾Á°¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤¦Ì¿·ü¤±¤À¤è¡×
¡¡¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿´¿È¤È¤â¤Ë¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¹¥È¥éÂà¿¦¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤¬¼º¶È¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë½÷Ë¼¤ä»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£²æ¤¬²È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥È¥é¤Ï²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
