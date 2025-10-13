バスケ渡邊雄太選手の妻・久慈暁子、夫婦で“ステイケーション”を満喫「とてもかわいい〜」「綺麗です」
プロバスケットボールプレイヤーの渡邊雄太選手（30）の妻でフリーアナウンサー・久慈暁子（31）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦で“ステイケーション”を満喫したことを報告し、優雅な休日ショットを公開した。
【写真】夫婦で“ステイケーション”を満喫した久慈暁子
久慈は「夫のシーズンが始まる前にFour Seasons Hotel Tokyo at Otemachiでステイケーション プールで泳いだりスパに行ったり ゆっくりした時間を過ごせました」とつづり、白ワンピがまぶしい洗練されたスタイリングを披露している。
ほかにも、ホテルで撮影した写真をアップ。ホテルステイを楽しむ優雅な様子や、夫の後ろ姿をチラ見せした。
このオフを過ごす姿に、ファンからは「久慈ちゃんとてもかわいい〜」「綺麗です」「可愛いですし、お二人でゆったりできて、良かったですね」などの反響が集まっている。
【写真】夫婦で“ステイケーション”を満喫した久慈暁子
久慈は「夫のシーズンが始まる前にFour Seasons Hotel Tokyo at Otemachiでステイケーション プールで泳いだりスパに行ったり ゆっくりした時間を過ごせました」とつづり、白ワンピがまぶしい洗練されたスタイリングを披露している。
ほかにも、ホテルで撮影した写真をアップ。ホテルステイを楽しむ優雅な様子や、夫の後ろ姿をチラ見せした。
このオフを過ごす姿に、ファンからは「久慈ちゃんとてもかわいい〜」「綺麗です」「可愛いですし、お二人でゆったりできて、良かったですね」などの反響が集まっている。