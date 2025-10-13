日本でオリンピック金メダル…“良い思い出”の地で戦うリシャルリソン「韓国戦と同じ強さを示さなければいけない」
オリンピック優勝の地で再び活躍する構えだ。ブラジル代表のFWリシャルリソンはカルロ・アンチェロッティ監督との良好な関係を示しながら、「私に与えてくれた信頼に応えたい」と意気込んだ。ブラジルサッカー連盟(CBF)が伝えている。
リシャルリソンは2021年の東京オリンピックに出場し、大会得点王の5得点を記録して優勝に貢献した。再び日本でブラジルを背負って戦う一戦を前に「良い思い出がある。オリンピックで金メダルを獲得したね」と振り返り、「私は日本がとても好き。ファンに温かく迎えてもらえることを願うよ」と話した。
ブラジルは来日前に行った韓国戦で5-0の快勝を収めている。リシャルリソンは「アンチェロッティ監督が僕らに自信を与えてくれる。前回の韓国戦は全員が自身に溢れ、強度の高いプレーを見せた。監督が自信を与えてくれるとより安心してプレーでき、スムーズに戦える」とコメント。その上で日本戦に向けて「韓国戦と同じ強さを示さなければいけない」と力を込めた。
韓国ではFWソン・フンミンの元同僚ということもあってか、チーム内で最もファンから写真やサインを求められていたという。リシャルリソンは「僕らを見に来てくれる人にとっては最後の機会かもしれない。なかなかそうした機会は訪れないよね」と述べ、「僕だけじゃなくて全員がしている。サポーターとの距離を縮める上でも重要なこと」とファンサービスに意欲的な姿勢も示している。
