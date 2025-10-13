MLB公式サイトは12日（日本時間13日）、リーグ優勝決定シリーズ（LCS）に進出したドジャース、ブルワーズ、ブルージェイズ、マリナーズの4球団の先発投手のパワーランキングを公開。

トップ10にはドジャースから大谷翔平投手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラノー投手の4人がランクインした。



■先発陣の厚みでブルワーズらを圧倒

先発投手のパワーランキング

MLB公式サイトは注目ポイントとして、「今年のLCSの対戦カードは、10月の先発ローテーションの重要性を試す機会になる」と言及。トップ10に4人がランクインしたドジャースに対して、ブルワーズは1人（8位：フレディ・ペラルタ投手）のみという現状は結果に影響を及ぼすのか、とした上でトップ10を発表。ドジャースからは1位にスネル、2位に大谷、4位に山本、7位にグラスノーがランク入りした。2位に選出された大谷は、ポストシーズン（PS）初登板となったフィリーズとの第1戦で6回3失点で防御率4.50をマーク。この結果に、公式サイトは「実際には数字が示すよりさらによい投球内容だった」とし、2回に3失点してからは6回まで無失点に抑え、9奪三振を記録した大谷を高く評価。レギュラーシーズン最後の4試合では19回2／3を投げて1失点、27奪三振を記録した点にも注目し、「3カ月にわたる段階的で大成功を収めたマウンド復帰」との見解を記した。また、4位の山本については「負傷者が続出したドジャースでシーズンを通して安定した投球を見せた」と評価。今季30試合を投げて防御率2.49、対戦相手の平均打率.183、出塁率.257、超打率.283に抑えたとし、「9イニングあたりでわずか5.9安打はメジャートップの成績」だと称えた。1位のスネルはドジャースに移籍した今季は序盤に左肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしたものの、11試合に登板して5勝4敗、防御率2.35をマーク。PSでは2試合に先発し、防御率1.38で2勝を挙げており頼もしい存在となっている。7位に入ったグラスノーには「ドジャースの先発陣はどれほど強力なんだ？グラスノーはメジャーリーグの多くの球団で第1戦の先発を任せられるであろう投手だ」とドジャースの先発ローテーションの厚みに驚きを記している。なおドジャースは13日（同14日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦にはスネル、第2戦には山本が先発することを発表している。先発陣では他チームを圧倒しているドジャースは、ブルワーズを制してナ・リーグ優勝を収め、2年連続でワールドシリーズ連覇を飾ることができるか。1位:スネル（ドジャース）2位:大谷翔平（ドジャース）3位:ギルバート（マリナーズ）4位:山本由伸（ドジャース）5位:イェサベージ（ブルージェイズ）6位:カービー（マリナーズ）7位:グラスノー（ドジャース）8位:ペラルタ（ブルワーズ）9位:カスティーヨ（マリナーズ）10位:ガウスマン（ブルージェイズ）



