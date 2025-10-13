スタンレーレディスホンダで今季2勝目

国内女子ゴルフツアー・スタンレーレディスホンダ最終日が12日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で行われた。濃霧の影響でツアー制度施行後、史上初の変則9ホール（パー36）での決戦を実施。首位から出た河本結（RICOH）が4バーディー、ボギーなしの通算14アンダーで、今季2勝目で通算4勝目を挙げた。賞金2160万円のほか、豪華な副賞もゲットした。

最終18番パー5。短いウィニングパットを決めた河本は、ギャラリーに向けてバンザイをした。異例の9ホール決戦を制し、今季2勝目を挙げた。

今大会の賞金総額は1億2000万円で、優勝した河本は賞金2160万円を獲得。副賞として本田技研工業株式会社から、全国メーカー希望小売価格617万9800円〜648万100円の「Honda PRELUDE（プレリュード）」が贈られた。

Xでも注目が集まり、「河本結プロがあのポニーテールでリボンなびかせながら、新型プレリュード運転してたら、カッコイイなぁ」「副賞のプレリュード似合う女子やん」などの声が上がっていた。

河本は今季24試合出場で11度のトップ10入り。8月には北海道meijiカップを制していた。



