出発前の佐々木朗希が「あ、一緒かな？」 左手に鴎党から集まる視線「見えてないけど、まさか…」
敵地でブルワーズと対戦
米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。チームの公式インスタグラムは日本時間13日、敵地ミルウォーキーに出発する選手の写真を投稿。佐々木朗希投手の左手にロッテファンの視線が集まっている。
タラップを登るジャージ姿の佐々木。リュックサックを背負っており、右手にはペットボトルを持ってリラックスした表情を浮かべている。注目を集めたのは左手。バッグの紐のようなものを持っている。
注目を集めた理由は地区シリーズでの“出勤姿”にあった。8日（同9日）、球場入りした際に黒いトートバッグを持っており、それが古巣のロッテが販売した選手の顔がデカデカとプリントされたものだと判明。サインの形などから、27歳の左腕・高野脩汰投手のものと思われ、高野も自身のインスタグラムで、ストーリー機能を用い「おれ本体より先に顔面を渡米させてくれてありがとう」と感謝のメッセージを残していた。
この日の写真では、紐部分しか見えていないが、ネット上の鴎党をまたしてもざわつかせていた。
「ろーたんまたチェスのバッグ見えてないけど持っとるやろ？それ」
「朗希、その左手に持ってるbagは…w」
「朗希が左手に持ってるのチェスバ（チェスの顔面バッグ）であれ」
「あチェスも一緒かな？www」
「朗希が左手に持ってるのは、持ち手しか見えてないけど、まさか…」
佐々木は地区シリーズ3試合を投げ、4回1/3無失点で2セーブ、WHIPは0.23と抜群の安定感を見せた。
（THE ANSWER編集部）