¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÖÍîÉð¼Ô½ªÎ»¡×¡È»ÊÇ·²ð¡É²¬Éô¤¿¤«¤·¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼Æ¬¤¬Îø¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè3½µ¡Ö¥è¡¼¥³¥½¡¢¥Þ¥Ä¥Î¥±¥Ø¡£¡×¡ÊÂè11²ó¡Ë¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥²¤òÍî¤È¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÎÊÑ²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍîÉð¼Ô½ªÎ»¡Á¡×¡ÖÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼Æ¬¤¬Îø¤·¤¤¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÍîÉð¼Ô¡É¤«¤éÊÑ²½¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë
¡¡¤ª¸«¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ¯¤¼Ô¤Î¶äÆóÏº¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÀ¸³è¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¤â¡¢À×¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¶äÆóÏº¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿Æø¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥¤Ï¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å²È¤Îµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè11²ó¤Ç¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬ÍÎÁõ¤È¤Ê¤êÈ±¤â»¶ÀÚ¤êÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÍîÉð¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÍÎÁõ¡õ»¶ÀÚ¤êÆ¬¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿»ÊÇ·²ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉã¾å¤¬ÍîÉð¼Ô¤«¤é»¶ÀÚ¤êÆ¬¤Ë¿Ê²½¤·¤¿!!¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²¬Éô¤¿¤«¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÍîÉð¼Ô½ªÎ»¡Á¤Á¤È»ÄÇ°¾Ð¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼ä¤·¤¤¡Áw¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼Æ¬¤¬Îø¤·¤¤¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
