¡ÒµþÂçÂ´¶È¢ª¹âÇ¯¼ý¤ÎÂç¼ê³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤Ë10Ç¯¶ÐÌ³¢ª²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡ÈÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦½÷²¦¡É¤Ë¡Ä¡ÖÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿¡×¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦²¬ËÜ»íºÚ¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¡ÖWSOP Ladies Championship¡×¤Ç2024Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¡ÈÎò»ËÅª²÷µó¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¤Î¡ÈÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó2500Ëü±ß¡¢2025Ç¯¤Î2Ï¢ÇÆÃ£À®»þ¤Ë¤ÏÌó2700Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¤ÎÂç¼êÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤ÏÇ¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤È¼ýÆþ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ö²ñ¼Ò¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¡×¿·¿Í¤ÏÄ«5»þ¤Ë¤Ï½Ð¼Ò¤·¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®
¡½¡½²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ï¡¢µëÍ¿¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢¤È¤Æ¤âË»¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ËÜ¡Ë¡¡Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¶µ°éÃ´Åö¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¡£ÅÚÆü¤âÀäÂÐ¤Ë²ñ¼Ò¤ËÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼ÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡ÇÛÂ°¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô¥«·î´Ö¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉô½ð¤ò²ó¤ë¸¦½¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏËèÄ«¿·Ê¹¤«¤é1¤ÄÏÃÂê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬½Ð¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÇÚÃ£¤ÏÄ«7»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é½Ð¼Ò¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¿·¿Í¤ÏÄ«5»þ¤Ë¤Ï½Ð¼Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î»ÏÈ¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬7Ê¬¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í×ÎÎ¤¬°¤¯¤Æ¡¢Ä«5»þ¤À¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä«4»þ¤Ë¤Ï½Ð¼Ò¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖËèÆü1»þ´Ö¿çÌ²¡×¡ÖÈ±¤òÀö¤¦¤Î¤Ï3Æü¤Ë1²ó¤À¤±¡×Ë»¤·¤¹¤®¤ë²á¹ó¤ÊÆü¡¹
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢Ìë¤Ï²¿»þº¢¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡Äê»þ¤ÏÍ¼Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÌë8»þº¢¤Þ¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ä¸¦½¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À»Å»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°û¤ß²ñ¤Î¸å¤Ë²ñ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤Æºî¶È¤·¤Æ¡£¸¦½¤´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Ä«4»þ¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡ËèÆü1»þ´Ö¿çÌ²¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢3»þ´Ö¤Û¤ÉÌ²¤ì¤¿¤é¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤ì¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËèÆü1»þ´Ö¿çÌ²¡Ä¡Ä¡£
²¬ËÜ¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¿çÌ²»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢È±¤òÀö¤¦¤Î¤Ï3Æü¤Ë1²ó¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¿ôÆüÍî¤È¤µ¤º¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤À¤±Íî¤È¤·¤ÆÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿²Ë·¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¸å¤Ï²È¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤À¤±ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¹¤°¤Ë²ñ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤â²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
²¬ËÜ¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë²á¹ó¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´ÊÃ±¤Ë¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ¶¤ï¤ì¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ä°û¤ß²ñ¤Ë¤ÏÁ´Éô»²²Ã¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÛÂ°Éô½ð¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÇÛÂ°¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾ï¤Ëµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°»ñ·Ï¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÄ¶¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Ë»¤·¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡¿²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î1Ç¯¼å¤¯¤é¤¤¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÃ´Åö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¾¯¤·¤º¤ÄÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤Ù¤ÆÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡Æþ¼ÒÁ°¤«¤é¡¢³°»ñ·Ï¤Î¼Ò°÷¤Ã¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÄ¶¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡°ìÊý¤Î»ä¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ê¤Î¤Ë¤½¤â¤½¤â¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ°ìËÜ¤«¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¬±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÂà¿¦¤·¤¿10Ç¯ÌÜ¤Îº¢¤Ï2000Ëü±ß°Ê¾å¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¤·¤ó¤É¤¤»Å»ö¤ò10Ç¯´Ö¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ê¤¼10Ç¯´Ö¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤â¤½¤â³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ö»Å»ö¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¾¿¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¤éµëÎÁ¤¬ÎÉ¤¤º£¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ÏÁ´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£ÀµÄ¾¤½¤ì¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¼¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªµëÎÁ¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¥á¥¤¥ó¤ÎÃ´Åö¤ò¤Û¤Ü»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤1Ç¯ÌÜ¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¡£Âà¿¦¤·¤¿10Ç¯ÌÜ¤Îº¢¤Ï2000Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸Ç¯¼¡¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¡Ö»Å»ö¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤ª¶â¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë5È¢Ê¬¤¯¤é¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡×²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»È¤¦²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢5Ç¯ÌÜ¤Î¤È¤¤ËÉô½ð°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìë7»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Í§¿Í¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÍ§Ã£¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ò¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¡Ö¥«¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¥«¥Õ¥§¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë5È¢Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡Åö»þ¡¢½µ4Æü¤Ï¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÍ§¿Í¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ìë10»þ¤«¤éÄ«7»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤È¤ó¤É¿²¤º¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬¤ò»È¤¦¤³¤È¤ä¿Í¤È¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×30ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ
¡½¡½¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡30ºÐ¤Î»þ¡¢Í§¿Í¤¬SNS¤Ç¡Ö¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡£¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ï¥ë¡¼¥ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏÍ§¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢SNS¤ÇÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Çö¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Û¤«¤ÎÍ§Ã£¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÈºÇÄã¸Â¤ÎÀïÎ¬¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢2¿Í1ÁÈ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥°Àï¡×¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬·ë¹½¶¯¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¥ï¥±
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£5È¢¤¢¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬¡¢Á´Éô¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÆ»¶ñ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ËÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
²¬ËÜ¡¡ÀÊÌ¤äÂÎ³Ê¡¢¿¦¶È¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È°ìÂÐ°ì¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥ÁÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»þ¤Ë´¶¤¸¤ë»É·ã¤¬ÈóÆü¾ïÅª¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±¿¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼«Ê¬¤è¤ê²¿ÃÊ³¬¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÂÐÀï¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤Ü¸Ä¿ÍÀï¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤¬³Ú¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¤°ì¿´¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¾¡Î¨¤ò¤¢¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤äÀïÎ¬¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
