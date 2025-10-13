Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÂçÃíÌÜ¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¡¦¥»¥Ä¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡Ö¾¾¹¾¡×¤«¤éÉ³²ò¤¯È¾À¸
¡¡9·î29Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¡ÖÀã½÷¡×¤ä¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤Î²øÃÌ¤Ê¤É¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ãø¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¡¦¥»¥Ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÏ¤¬Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÉñÂæ¡¦¾¾¹¾¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¤æ¤«¤ê¡ÉÃÏ¿Þ
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾¾¹¾¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Ì¾½ê¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ä¤¬¸ì¤êÊ¹¤«¤»¤¿Ì±ÏÃ¤äÅÁ¾µ¤òËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤Î½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¾¾¹¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¡¢È¬±À¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢Ï¯ÆÉ¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ô¤òµó¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾»Ô´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý¤Î¸åÆ£Íª´õ¤µ¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡È¬±À¡Ê¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏ¤ò½é¤á¤ÆÆ§¤ó¤À¤Î¤ÏÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£¾¾¹¾¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉÙÅÄÎ¹´Û¤Ë¿àÎ±¡Ê¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¤·¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾¤ÎÉ÷·Ê¤äÆüËÜ¿Í¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿È¬±À¤Î¸«Ê¹Ï¿¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬±À¤Ï¾¾¹¾¤òÂçÊÑµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¤ÏÈ¬±À¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤¯¡¢¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿È¬±À¤ÏÀ¾ÍÎ¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¾ÍÎÉ÷¤ò·ù¤¤¡¢²¿»ö¤âÆüËÜÉ÷¤ò¹¥¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸Å¤¤è¤¤â¤Î¤¬»Ä¤ë¾¾¹¾¤ò¹¥¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤ä¼µÆ»¡Ê¤·¤ó¤¸¡Ë¸Ð¤ÎÈþ¤·¤¤Í¼Æü¤Ê¤É¡¢¾¾¹¾¤Î¾ð·Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¸åÆ£¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯ÉÙÅÄÎ¹´Û¤«¤é°Ü¤Ã¤¿²È¤Ç¡¢½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¾¾¹¾¤ÎÉð»Î¤ÎÌ¼¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌ±ÏÃ¤äÅÁ¾µ¤òÈ¬±À¤Ë¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Î¤Á¤ËÂåÉ½ºî¡Ø²øÃÌ¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤Ï¡¢¤è¤¤ºÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤è¤¤¸ì¤êÉô¤Ç¡¢È¬±À¤ÎºÆÏÃÊ¸³ØÁÏºî¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¥Ä¤Î²ûÇ¥¤òµ¡¤Ëµ¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢¿À¸Í¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¢¤ÈÀµ¼°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç191ÈÖÌÜ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Êâ¤¤¤Æ½ä¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢Á¥¤Ç¤ªËÙ¤ò²ó¤ë¤Î¤â¤è¤·
¡¡È¬±À¤È¥»¥Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¤¿¤É¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¥³¥³¡£
¡Ö¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤ÈÀÜ¤¹¤ë¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¤Ç¤¹¡£µÇ°´Û¤Ç¤Ï¥»¥Ä¤Î´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥É¥é¥Þ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡µìµï¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÎÆó¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢»×¤¤¤òÃÚ¡Ê¤Ï¡Ë¤»¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸åÆ£¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤¿È¬±À¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ë¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾¹¾¾ë¤Ï¸½Â¸12Å·¼é¤Î°ì¤Ä¡£È¬±À¤¬³ØÀ¸¤ÈÅ·¼é¤Ë¾å¤Ã¤¿ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾¾¹¾¾ëËÌÂ¦¤Î±ö¸«Æì¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÌ¤ê¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤äµìµï¤Î¤Û¤«¡¢Éð²È²°Éß¤Ê¤É»þÂå¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¾¹¾¾ë¤Î¤ªËÙ¤ò°ì¼þ²ó¤ë¡ÈËÙÀîÍ·Í÷Á¥¡É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤è¤³¹ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ë¥¨¥ê¥¢¡¢¼«Á³¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡¢¶áÂåÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡¢¤È3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢È¬±À¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤¿²øÃÌ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡Ö·î¾È»û¤äÉáÌç±¡¤Ê¤É²øÃÌ¤ÎÉñÂæ¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢²øÃÌ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò¸ì¤êÉô¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ë¡Ø¾¾¹¾¥´¡¼¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×
¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¥á¡ª²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¡©
¡Ö¾¾¹¾¤Ï¡Ø½Ð±À¤½¤Ð¡Ù¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤Î¼Â¤ò³Ì¤´¤ÈÈÔ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤ó¤ÀÀ½Ë¡¤Ç¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¯¹á¤ê¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ãã½è¡¢²Û»Ò½è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËõÃã¤ÈÏÂ²Û»Ò¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î½©¤Ï¡¢¡ÈÈ¬±À¤È¥»¥Ä¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¾¾¹¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤½¤¦¡ª
È¬±À¤ÏÂç¤Î´ÅÅÞ¤À¤Ã¤¿!?
¡¡´ÅÅÞ¤ÎÈ¬±À¤Ï¾¾¹¾¤ÎÍÓæ½¡Ê¤è¤¦¤«¤ó¡Ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢Åìµþ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¾¾¹¾»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö°ìÎÏÆ²¡×¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍÓæ½¡×¡Ê1ËÜ1080±ß¡Á¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£16Ç¯¤ËÏ»ÂåÌÜÅö¼ç¤¬µ¤·¤¿À½Ë¡Ä¢¤ò¤â¤È¤ËÉü¹ïºÆ¸½¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¡£ñ²¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
Æó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢°¦¤·¤¿³¹¡¦¾¾¹¾¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È
¾®ÀôÈ¬±Àµìµï
¡¡Äí¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²¿¤ò»×¤¦
¡¡1891Ç¯¤Ë¥»¥Ä¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢·§ËÜ¤ËÉë¤¯¤Þ¤Ç¤Î5¤«·î¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢¾¾¹¾ÈÍ»Î¡¦º¬´ß²È¤ÎÉð²È²°Éß¡£È¬±À¤Ï»°Êý¤ÎÄí¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëºÂÉß¤«¤é¿¢Êª¡¢Ä»¤äÃî¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û
¡¡¥»¥Ä¤Î´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¡¡µìµï¤ÎÀ¾ÎÙ¤Ë1934Ç¯¤Ë³«´Û¡¢2016Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÀ¸³¶¤ä»öÀÓ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£2026Ç¯9·î¤Þ¤ÇºÊ¥»¥Ä¤Î´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡£
¾¾¹¾Âç¶¶
¡¡È¬±À¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿²¼ÂÌ¤Î²»
¡¡¾¾¹¾¤òÆîËÌ¤Ë³Ö¤Æ¤ëÂç¶¶Àî¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤¡£Æñ¹©»ö¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¸»½õ¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¿Í¿È¸æ¶¡¡Ê¤Ò¤È¤ß¤´¤¯¤¦¡Ë¤Ë¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ÏÍÌ¾¡£Ãæ±û¤Î¶¶µÓ¤Ï¡Ö¸»½õÃì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Âç¶¶¤òÅÏ¤ë²¼ÂÌ¤Î²»¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¾¾¹¾¾ë
¡¡¹ñÊõ»ØÄê10Ç¯¤ÎÌ¾¾ë
¡¡»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¾¾¹¾¾ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë12Å·¼é¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¡£È¬±À¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÅ·¼é³Õ¤Ë¾å¤ê¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼µÆ»¸Ð¤ä¸ÐÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö²Ç¥±Åç¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Àº²¡Ê¤«¤â¤¹¡Ë¿À¼Ò
¡¡ÆüËÜ¤Î¿ÀÏÃÀ¤³¦¤ò´®Ç½
¡¡½Ð±À¹ñÂ¤¤ÎÁÄ¡¢Å·ÊæÆüÌ¿¡Ê¤¢¤á¤Î¤Û¤Ò¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤¬¹ßÎ×¤·¡¢ÁÏ·ú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£1346Ç¯¤ÎºÆ·ú¤È¤µ¤ì¤ë¸½ºßºÇ¸Å¤ÎÂç¼ÒÂ¤¤Î¿À¼Ò¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¿ÍÎÏ¼Ö¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
²Ã²ì¡Ê¤«¤«¡Ë¤ÎÀø¸Í¡Ê¤¯¤±¤É¡Ë
¡¡Ë´¤»Ò¤É¤â¤Îº²¤¬½¸¤¦¾ì½ê
¡¡ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢¿·µì2¤Ä¤Î¼«Á³Æ¶·¢¡£¹ÓÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³¤¿©Æ¶Ìç¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÀ¤¤òµî¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËèÌëÀÐ¤òÀÑ¤ß¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖìÐ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤Î²Ï¸¶¡×¤ÎÅÁ¾µ¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£
¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼Æü
¡¡Ì´¤ÎÃæ¤Ëº¹¤¹¤è¤¦¤Ê¸÷
¡¡±À´Ö¤Ëº¹¤·¹þ¤à¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼Æü¤ò¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ëº¹¤¹¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤À¡×¤È¡¢È¬±À¤¬É½¸½¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿¤éÉ¬¤º¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤É÷·Ê¡£¹ñÆ»9¹æ±è¤¤¤ÎÍ¼Æü´Õ¾Þ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤È¤ë¤Ñ¡×¤«¤é²Ç¥±Åç±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
ÉÙÅÄÎ¹´ÛÀ×
¡¡È¬±À¤¬ºÇ½é¤Ë¿àÎ±¤·¤¿½É
¡¡1890Ç¯8·î¤ËÁ¥¤Ç¾¾¹¾¤ËÅþÃå¸å¡¢¿àÎ±¤·¤¿½É¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÂç¶¶´Û¡×¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾¹¾Âç¶¶¤òÅÏ¤ë²¼ÂÌ¤Î²»¤ä¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë²â¡Ê¤«¤¹¡Ë¤ó¤ÀÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¾¾¹¾¤Î°ìÆüÌÜ¤òÃøºî¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤Ë¡¢°õ¾Ý¿¼¤¯½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬½Å³À¿À¼Ò
¡¡¥»¥Ä¤ÎÀê¤¤¤âÅö¤¿¤Ã¤¿!?
¡¡±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤òã«¡Ê¤Þ¤Ä¡Ë¤ë¡£¥»¥Ä¤¬Ì¼»þÂå¤Ë±ïÀê¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±ó¤¯¤Î¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¡×¤È½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤ÇÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Åçº¬¤Î¸¶É÷·Ê¤¬²øÃÌ¡¦Ãøºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ë
¡¡È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Î¸ì¤Ã¤¿ÅÁ¾µ¤äÌ±ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥»¥Ä¤Î¹Í¤¨¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖºÆÏÃÊ¸³Ø¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÂåÉ½ºî¤¬¡¢¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ä¡ÖÀã½÷¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¡£Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
ÉáÌç±¡
¡¡¾®Æ¦¤È¤®¶¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»û±¡
¡Ø²øÃÌ¡Ù¼ýÏ¿¡Ö¾®Æ¦¤È¤®¶¶¡×¤ÎÉñÂæ¡£Ìë¤ÊÌë¤ÊÍ©Îî¤¬¾®Æ¦¤òÀö¤¦¶¶¤Î²¼¤Ç¡¢Ç½¤Î±éÌÜ¡ØÅÎ¼ã¡Ê¤«¤¤Ä¤Ð¤¿¡Ë¡Ù¤òÍØ¤¦¤ÈÉÔµÈ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦²øÃÌ¤ò¡¢ÉáÌç±¡¤Î½»¿¦¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂçÌ¾Ãã¿Í¡¦¾¾Ê¿ÉÔËæ¸ø¤æ¤«¤ê¤ÎÃã¼¼¡Ö´Ñ·î°Ã¡×¤âÍÌ¾¡£
·î¾È»û
¡¡Âçµµ¤¬ÌëÃæ¤ËË½¤ì½Ð¤¹!?
¡¡¾¾¹¾ÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿²È¤ÎÊîÄó»û¡£¶Æâ¤ÎÂçµµ¤ÎÀÐÁü¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÎÙ¤ÎÏ¡ÃÓ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»ÔÃæ¤òË½¤ì²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¡£È¬±À¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î»û¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÍº»û¡Ê¤À¤¤¤ª¤¦¤¸¡Ë
¡¡Êì¤Î°¦¤Ï»à¤è¤ê¶¯¤¤
¡¡»à¤ó¤Ç¤¹¤°¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿Êè¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖ¤óË·¤ò»º¤ó¤À½÷¤¬Í©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°»¡Ê¤¢¤á¡Ë¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿Êª¸ì¡Ö°»¤òÇã¤¦½÷¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿»û¡£È¬±À¤Ï¡ÖÊì¤Î°¦¤Ï»à¤è¤ê¤â¶¯¤·¡×¤ÈÊª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ´Ö¿ÀµÜ
¡¡Ê¿»á¤ÎË´Îî¤¿¤Á¤ËÌë¤´¤È¾·¤«¤ì¡¢ÈüÇÊ¤ÎÌ¯µ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÕÌÜ¤ÎÈüÇÊË¡»Õ¡¦Ë§°ì¡£´í¸±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½»¿¦¤¬¡¢Ë§°ì¤Î¿ÈÂÎÃæ¤Ë·ÐÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ±åÎî¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐÊ¸¤ò½ñ¤Ëº¤ì¤¿¼ª¤À¤±¤Á¤®¤ê¼è¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡²¼´Ø»Ô¤Ë¤¢¤ëÀÖ´Ö¿ÀµÜ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¤ÎÀâÏÃ¤ò¡¢È¬±À¤¬±ÑÌõ¤·¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¡£¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ìÆ²¡×¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ´Ö¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯7·î¡¢¼ª¤Ê¤·Ë§°ìÈüÇÊ¶¡ÍÜº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
