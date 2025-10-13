米国のドナルド・トランプ大統領の長年の側近で「忠実な参謀」に挙げられるダン・スカビノ氏が、第2期トランプ政府のホワイトハウス人事局長の職を正式に務めることになった。

トランプ大統領は12日（現地時間）、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「偉大なダン・スカビノがトランプ政府でホワイトハウス大統領次席補佐官職を維持するとともに、ホワイトハウス大統領人事室の責任を負うことになったのを発表できてうれしい」と投稿した。

また「ダンは政府のほぼすべての職責の選抜および任命の責任を負うことになり、この職は非常に大きく重要なものだ」とし「彼にお祝いを伝える」と付け加えた。

大統領次席補佐官と人事局長を兼務することになったスカビノ氏は、トランプ氏が不動産事業家として活動していたころから仕えていた長年の側近だ。

16歳の時、トランプ氏のゴルフ場でキャディとして働き出したことでトランプ氏と縁ができたスカビノ氏は、大学在学中や卒業後もトランプ氏が買収したゴルフ場などで働いた。その後、2015年にトランプ氏が初の大統領選キャンペーンを始めた時に自然に参加することになった。

スカビノ氏はトランプ第1期政府で、ソーシャルメディア運営と広報戦略を総括し、核心的ブレーンとしての地位を確立した。2021年1月の議会襲撃事件後も、トランプ氏の横を最後まで守った数少ない側近の一人だ。

ホワイトハウスはこれに先立ち8月末、スカビノ氏の人事局長内定を公式化しながら「（スカビノ氏は）トランプ大統領が最も信頼し、最も長く共に働いてきた助言者の一人」とし「トランプ政権に最も資格があり有能で、『米国第一主義』を掲げる仕事人を配置するのに、これ以上適した人物はいない」と評価していた。

ホワイトハウス人事局長は、政権の高官候補の審査、任命、配置を担当する重要職で、オフィスは大統領執務室に近い場所に位置する。スカビノ氏がこの職を兼務することで、第2期トランプ政権内の権力構図はさらに固まるとみられる。

前任人事局長だったセルジオ・ゴール氏は最近、インド大使に就任した。