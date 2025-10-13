²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¡¡1Éô¾º³Ê¸å½é¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò6°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¡¡Éüµ¢¤ÎGKÊ¡¸µ¤â½é½Ð¾ì
Åò¶¿¥Ù¥ë
¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°1Éô¤Ï12Æü¡¢ºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥¹¥Õ¥£ー¥ÀÀ¤ÅÄÃ«FC¤ò²¼¤·¡¢1Éô¾º³Ê¸å½é¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò6°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åò¶¿¥Ù¥ë¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¡¢FW´ßÇÈÈþºÓ¤¬ÀèÀ©¡£29Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÌî¶×²»¤¬Ä¾ÀÜFK¤ò·è¤á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÈ¿·â¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2-1¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ê¡¸µÈþÊæ¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åò¶¿¥Ù¥ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¾¡ÅÀ28¡Ê7¾¡7Ê¬8ÇÔ¡Ë¡¢12¥Áー¥àÃæ6°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£