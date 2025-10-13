ドイツ・ミュンヘンで開催されたIAAモビリティ2025でのBYD車展示 ＝9月9日（写真：LaPresse／共同通信イメージズ）

「自動車王国」ドイツの現実路線への回帰

［ロンドン発］フリードヒ・メルツ独首相は欧州連合（EU）が掲げる2035年の内燃機関（ガソリン、ディーゼル）車の新車販売禁止目標の撤廃を求めている。かつての「自動車王国」ドイツの現実路線への回帰なのか、それとも「チャイナショック2.0」への白旗なのか。

欧州の自動車メーカーは中国勢との激しい競争に苦戦している。独自動車メーカーのフォルクスワーゲン（VW）やメルセデス・ベンツはEV（電気自動車）化に苦しんでおり、「2035年という期限は非現実的。時間が必要」と政府に対応を迫っていた。

独自動車産業は昨年までに5万人以上の雇用を喪失。メルツ氏は自動車税免除や低所得者向けEV購入助成を継続、充電インフラ整備支援で電動化を進める一方、プラグインハイブリッド（PHEV）やEVの航続距離を伸ばす小型発電機、カーボンニュートラル燃料を併用する方針だ。

バッテリー電気自動車（BEV）の1本化を避け、ドイツが誇る内燃機関技術の延命を図る。しかし緑の党は「EUにおける35年の内燃機関車新車販売禁止を骨抜きにしようとしている。致命的で近視眼的な判断であり、気候変動対策にも甚大な影響を与える」と反発している。

英国は中国国外で最大のBYD市場

中国自動車メーカーはコスト競争力と技術開発のスピードで欧州を凌駕する。メルツ政権が時間稼ぎをしている間に中国勢は低コストと技術革新で着実にシェアを拡大する可能性が膨らむ。競争力を失う欧州勢から市場を奪う中国勢に時間を与えてしまう恐れがある。

欧州自動車工業会によると、BYDはEU市場でテスラを追い抜く目覚ましい躍進を遂げた。8月、BYDの新車販売台数は前年同月比201.3%増の9130台。テスラは36.6%減の8220台。1〜8月ではBYDが244%増の6万7632台、テスラは42.9%減の8万5673台だった。

8月単月で日本勢の日産9043台、三菱2011台、ホンダ2842台とBYDの後塵を拝する。BYDは充電インフラへの懸念からBEVだけでなくPHEVも展開。バッテリーを内製する垂直統合モデルにより、欧州メーカーやテスラよりも低価格で高品質モデルを提供できる強みを持つ。

英国自動車製造販売者協会（SMMT）によると、BYDは9月、英国で1万1271台を販売。前年同月の1150台と比べて880%増、実に10倍近い驚異的な伸び率を示した。市場シェアも0.42%から3.6%に急拡大し、英国は今や中国国外で最大のBYD市場となった。

「一度EVに乗ったらガソリン車には戻れない」

バイデン前米政権は中国製EVの輸入関税を25%から100%に引き上げた。EUも自動車への基本関税10%に上乗せしてBYDに17%、吉利汽車に18.8%、上海汽車に35.3%の追加関税をかけた。EUから離脱した英国は基本関税の10%だけで、中国製EVに追加関税をかけなかった。

英国で9月に売れたトップ10モデルのうち3モデルが中国勢。奇瑞汽車のクロスオーバーSUV「Jaecoo 7」が4位で6489台。BYDの電動SUV「Seal U」が6位で5373台。上海汽車集団 （SAIC）の小型クロスオーバーSUV「MG HS」が8位で5173台。英国市場の勢力図は激変した。

調査会社シュミット・オートモーティブ・リサーチによると、中国車の英国における直近四半期の市場シェアは前四半期比2.7ポイント増の11.8%となり、過去最高を記録。前年同期の5.1%と比べ倍以上に増えた。欧州や日本の既存ブランドを脅かすレベルに達している。

筆者の取材に応じるオクトパスEVのコート氏

英国電気自動車協会（EVA）のCEOを務めたあと、BYDなど主要EVブランドと提携し、お手頃なコストでEVを広めているオクトパスEVの公共政策責任者に就任したジェームズ・コート氏は「一度EVに乗った人のうち95%はもうガソリン車に戻りたくないという」と強調する。

「政府は充電と車両価格の2つのコストに焦点を当てるべきだ」

万能端末のiPhoneと同じように一度使えばガラケーには戻れない。「EVはそれほど優れたテクノロジー」というコート氏は、政府は車両価格と充電という2つのコストに焦点を当てるべきだと提言する。楽観的な予測では28年ごろにはEVの価格は内燃機関車と並ぶとみられている。

「BYDは世界で最も垂直統合されたEVメーカー。車体からバッテリー、ソフトウェア、パワーエレクトロニクスまで一貫して製造しており、テスラよりも完成度が高い部分もある。私たちはこの強みを生かし、EV＋エネルギーサービスの新しいモデルを英国で展開している」

EVと家庭の電力を連携させ、夜間の安い電力を貯め、昼間に家庭や送電網に戻す。双方向充電（Vehicle-to-Grid）を活用することで電力システム全体の効率を上げられる。スコットランドのように電力が余る地域ではEVが移動式バッテリーとしてエネルギーを吸収できる。

場所によって電気代が違うという発想につながる。電力が安い場所で充電し、高い場所・時間帯で放電する。電気料金全体を下げ、送電網の安定化にも寄与する。コート氏は政府に地域別電力価格モデルの導入を働きかける。実現すれば英国の産業コストを大幅に下げられるという。

「自宅充電できるならEVは合理的に最も得な選択」

英国では50〜60%が自宅充電器を所有。「自宅充電できるならEVは合理的に最も得な選択」（コート氏）。

英国では街灯のポストから充電する仕組みなど街頭の公共充電の整備も進める。しかし公共充電は付加価値税（VAT）が家庭の電気代より4倍高く設定され、運営コストもかさむため割高になる。税負担を電気からガスへ移すだけで家庭では15〜20%の電気代削減、企業では20〜30%削減が実現できるとコート氏は試算する。

イギリスではユーザーが個人所有のEV充電ポートを他のEV所有者と共有するシステムが浸透している。写真はP2Pアプリ「Co Charger」を通じてレンタルした家庭用充電器を使ってBYDのEVを充電する女性（写真：ロイター/アフロ）

「BYDのような企業を英国に誘致するには政府の積極的な関与が不可欠。日産がサンダーランド工場でリーフ（BEV）を生産する際、英国政府が2070万ポンドの企業投資助成金を拠出したように、政治主導での交渉と誘致が再び必要だ」とコート氏は語る。

「日本の自動車産業にはずっと尊敬の念を持っている。日本メーカーのモノづくり文化は本当の職人芸で世界中のEVメーカーが手本にしている。でも正直に言えば、日本こそEV転換で一番リスクを抱えている国だと思う。技術はあるのに政策も市場も慎重すぎる」

「2030年代までにEV化の波が完全に定着した時、日本がまだハイブリッド中心のままだったらBYDやテスラ、現代自動車、あるいは英国の新興メーカーにも置き去りにされる恐れがある。逆に言えばチャンスもある」とコート氏は筆者に強調した。

「英国と日本が共同でバッテリー・次世代モーター・双方向充電技術で連携すれば、民主的でクリーンなEVモデルを作れる。これはBYDや米国巨大企業にはできないことだ。だから私は日本の企業ともっと協力したい。テクノロジーの面でも、文化の面でも」という。

【木村正人（きむら まさと）】

在ロンドン国際ジャーナリスト（元産経新聞ロンドン支局長）。憲法改正（元慶応大学法科大学院非常勤講師）や国際政治、安全保障、欧州経済に詳しい。産経新聞大阪社会部・神戸支局で16年間、事件記者をした後、政治部・外信部のデスクも経験。2002〜03年、米コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に『EU崩壊』『見えない世界戦争 「サイバー戦」最新報告』（いずれも新潮新書）。

筆者：木村 正人