¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎÀ¸³¶¡¢º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¦¡¢¥»¥Ä¤è¤êÁ°¤Î·ëº§
¾®ÀôÈ¬±À
¡ÊÂë¶¶Ç¦¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²þÌ¾Á°¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÇÉ½µ¡ËÉ×ºÊ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
×Ç×Ó¤ÎÌ¾¤ò»ý¤ÄÃË
¡¡¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢1850Ç¯¡Ê²Å±Ê3¡Ë6·î27Æü¤Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Î°ì¤Ä¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¥Ú¥ë¡¼¤¬Íè¹Ò¤¹¤ë3Ç¯Á°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸å¤ËºÊ¤È¤Ê¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢18Ç¯¸å¤Î1868Ç¯¡Ê·Ä±þ4¡Ë2·î4Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉã¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹Î¦·³¤Î·³°åÊä¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥Ï¡¼¥ó¡£
¡¡Êì¤Ï¡¢¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Î¥¥·¥éÅç¡Ê¥Á¥§¥ê¥´¡Ë½Ð¿È¤Î¥®¥ê¥·¥ã¿Í¡¢¥í¡¼¥¶¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥¦¡¦¥«¥·¥Þ¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆó¿Í¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Î8·î17Æü¤Ë¡¢ÔðÀÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢À¸ÃÂ¤ÎÅç¡Ö¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Ñ¥È¥ê¥¥ª¥¹¡¦¥ì¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¥¹¡Ê±Ñ¸ìÆÉ¤ß¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¿°Ê¸å¡¢±Ñ¸ìÆÉ¤ß¤ÇÉ½µ¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥¥ª¥¹¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼é¸îÀ»¿Í¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¥®¥ê¥·¥ã¸ìÆÉ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬Èà¤ÎÌ¾¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¡Ö×Ç×Ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ³Íè¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤ÎErrare¡ÊÉºÇñ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡Ê°²¸¶¿¡Ø¤Ø¤ë¤óÀèÀ¸¤Îµ¥¼ÖÎ¹¹Ô¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤ÈÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¡¦ÆüËÜ¡Ù¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç×Ç×Ó¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Î¾¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤È¤Ê¤ë1851Ç¯¡Ê²Å±Ê4¡Ë¡¢Éã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¡¦À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤ØÃ±¿È¤ÇÉëÇ¤¤·¡¢Ìó2Ç¯¤Î´Ö¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÊì¡¦¥í¡¼¥¶¤ÈÆó¿Í¤¤ê¡¢¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡£
¡¡1852Ç¯¡Ê²Å±Ê5¡Ë²Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬2ºÐ¤ÎÇ¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÈÊì¤Ï¡¢Éã¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£Éã¤Ï¥°¥ì¥Ê¥À¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1853Ç¯¡Ê²Å±Ê6¡Ë¡¢Éã¤¬Ç¤ÃÏ¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢1854Ç¯¡Ê²Å±Ê7¡¦°ÂÀ¯¸µ¡Ë4·î¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥ê¥ß¥¢ÀïÁè¤Ë½ÐÀ¬¤¹¤ë¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢µ¤¸õ¤äÊ¸²½¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢Æ±Ç¯¤Î½é²Æ¡¢4ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥¥·¥éÅç¤Ëµ¢¶¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÈÊì¤È¤Î¡¢±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢²ûÇ¥¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢Æ±Ç¯8·î12Æü¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÄï¤È¤Ê¤ë¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ò¡¢¥¥·¥éÅç¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉãÊì¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Âç½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë»ñ»º²È¤ÎÌ¤Ë´¿Í¥µ¥é¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡ÊÉã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Î½ÇÊì¡£ÁÄÊì¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎËå¡Ë¤ËÍÜ°é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤Âç½ÇÊì¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ËÀ×¤ò·Ñ¤¬¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç½ÇÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥³¥¹¥Æ¥í¤È¤¤¤¦ÆýÊì¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¸ì¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÍÅÀº¤äÍÅ²ø¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Î½÷À¥¸¥§¡¼¥ó¤Î¸¸¤ò»ë¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª²½¤±¤äÍ©Îî¤Ê¤É¤Î¸¸»ë¤òÉÑÈË¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç½ÇÊì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÆîÉô¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥©¡¼¥É½£¤Î¥È¥é¥â¥¢³¤´ß¤ÎÊÌÁñ¤ËÂÚºß¤·¡¢¿å±Ë¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡1857Ç¯¡Ê°ÂÀ¯4¡Ë1·î¡¢Éã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï¡¢Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤È¤Î·ëº§Ìµ¸ú¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢Î¥º§¤·¤¿¡£
¡¡Éã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÌ¤Ë´¿Í¥¢¥ê¥·¥¢¤ÈºÆº§¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤ÈÈà½÷¤ÎÌ¼2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤ØÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Éã¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«7ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Éã¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢Éã¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²Ä°¥ÁÛ¤ÊÊì¤Ë¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»×Êé¤ÈÎùØâ¤ÎÇ°¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¦
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Èà¤òÀ»¿¦¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤Âç½ÇÊì¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢1863Ç¯¡ÊÊ¸µ×3¡Ë9·î¡¢13ºÐ¤Î»þ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥À¥é¥à»Ô¹Ù³°¤Î¥¢¥·¥ç¡¼¤Ë¤¢¤ë¡¢Á´ÎÀÀ©¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï¤Î¿À³Ø¹»¥»¥ó¥È¡¦¥«¥¹¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿À³Ø¹»¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡1866Ç¯¡Ê·Ä±þ2¡Ë¡¢16ºÐ¤ÎÇ¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬³Ø¹»¤ÇÍ§¿Í¤È¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦Í·µº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Åö»þ¡¢ºÇ¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î°ì¿Í¤¬ÉÔ°Õ¤ËÊü¤Ã¤¿Æì¤¬º¸ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿±¦ÌÜ¤â¶¯ÅÙ¤Î¶á´ã¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï»ëÎÏ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èß¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç½ÇÊì¥µ¥é¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¤¬ÇË»º¤·¤¿¤¿¤á¡¢1867Ç¯¡Ê·Ä±þ3¡Ë10·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿À³Ø¹»ÃæÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ÆÂ²¤ÏÃ¯¤â¥Ï¡¼¥ó¤ò±ç½õ¤»¤º¡¢Èà¤ÏÌµ°ìÊ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¹âÀ¥¾´Åµ¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÀ¤³¦¡½¥Ï¡¼¥óÊ¸³Ø¤ÈÆüËÜ½÷À¡½¡Ù¡Ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥í¥ó¥É¥ó¤òÅö¤Æ¤â¤Ê¤¯×Ç×Ó¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢1869Ç¯¡ÊÌÀ¼£2¡Ë¡¢19ºÐ¤Î»þ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é°ÜÌ±Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ã±¿È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿·ëº§
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ë½»¤à¿ÆÀÌ¤òÍê¤ë¤â¡¢±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¸Û¤¤¤Î»Å»ö¤ÇÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿ô¥ö·î¸å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê°õºþ²°¤ò±Ä¤à¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¥ï¥È¥¥ó¤Ï¡¢Å¹¤Î°ì¼¼¤ËºÛÃÇ¤·¤¿»æ¤ò½Å¤Í¤¿¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ËÌ²¤ë¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°õºþ¤Îµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¡¢»Å»ö¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥È¥¥ó¤ÎÅ¹¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥È¥¥ó¤òÉã¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¤¡¢ÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ë¤ò¤ß¤Æ¤Ï¼«¤éÊª¸ì¤òÄÖ¤ê¡¢Åê¹Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÊ¸ºÍ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢1874Ç¯¡ÊÌÀ¼£7¡Ë¡¢24ºÐ¤ÎÇ¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÃÏÊý¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¼Ò¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤Ï¾×·âÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤Îµ»ö¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¹õ¿Í¤ÎÊì¤ÈÇò¿ÍÇÀ¾ì¼ç¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¡Ê°¦¾Î¥Þ¥Æ¥£¡Ë¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ç¤Ï¡¢½£Ë¡¤Ë¤è¤ê°Û¿Í¼ï´Ö¤Ç¤Îº§°ù¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»æ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1877Ç¯¡ÊÌÀ¼£10¡Ë¡¢Æó¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¿´¤ÎÎø¿Í¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É
¡¡Ãù¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¯¡¢½¢¿¦Àè¤Î¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË¬¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤äºî²È¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1881Ç¯¡ÊÌÀ¼£14¡Ë12·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉôÂè°ì¤ÎÂç¿·Ê¹¼Ò¥¿¥¤¥à¥º¡á¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¤ËÊ¸·ÝÉôÄ¹¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Íâ1882Ç¯¡ÊÌÀ¼£15¡Ë12·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊì¡¦¥í¡¼¥¶¤¬¡¢¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Î¥³¥ë¥ÕÅç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£59ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Êì¤Î»à¤ò¡¢À¸³¶ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÅß¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Èà¤Î¡Ö¿´¤ÎÎø¿Í¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÍµ¤¤Ë°î¤ì¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¤¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÃ¸¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1883Ç¯¡ÊÌÀ¼£16¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÍÎÏ½ÐÈÇ¼Ò¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º¡õ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î»Å»ö¤â¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1844Ç¯¡ÊÌÀ¼£17¡Ë12·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥ºËü¹ñ»º¶ÈÌÊ²ÖÉ´Ç¯µÇ°ÇîÍ÷²ñ¤ò¼èºà¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½¤ÎÊ¸Éô»öÌ³´±¡¦ÉþÉô°ì»°¤È¿Æ¸ò¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤ÎÈþ½Ñ¼çÇ¤¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥È¥ó¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÇÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤¬Ìõ¤·¤¿¡Ø±ÑÌõ¸Å»öµ¡Ù¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¤Ë½Ò¤Ù¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤Î»¨»ïÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23¡Ë3·î8Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÈ¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯4·î4Æü¤Ë²£ÉÍ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢6·î¤Ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤é¡¢·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°½Ò¤Î¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤äÉþÉô°ì»°¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯7·î19Æü¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦äÆ¼êÅÄ°ÂÄê¡Ê¤³¤Æ¤À¤ä¤¹¤µ¤À¡Ë¤È¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤ª¤è¤Ó¡¢»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤ò¡¢·ë¤Ö¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤ÏÉëÇ¤ÃÏ¤Î¾¾¹¾¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Î»þ¤Î·ÀÌó½ñ¡Ê²¾¾òÌó½ñ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Õ¥«¥Â¥ª¡¦¥Ø¥ë¥ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Ç¯9·î¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÉëÇ¤ÃÏ¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¾¾¹¾¤ÎÅß¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¨¤«¤Ã¤¿¡£ÍâÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Î1·î15Æüº¢¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ïµ¤´É»Ù±ê¤òÈ¯¾É¤·¡¢¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÉÂ¤Ï²÷Éü¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯½÷Ãæ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¤¤¤¦¾¾¹¾¤Î¸µ»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤¬¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
É®¼Ô¡§Âë¶¶ Ç¦