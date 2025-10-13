#Mooove!愛梨ここ、水着姿で美ボディ大胆に 『ヤングマガジン』アザーカット解禁
アイドルグループ・#Mooove!のピンク担当・愛梨ここが、このほど『ヤングマガジン』に登場した。
【写真】キュートな笑顔と美ボディを披露した愛梨ここ
13日までに、アザーカットが公開となった。
■愛梨ここ
――ヤングマガジン掲載おめでとうございます！率直な気持ちをお聞かせください。
本当に応援してくださったみなさんのおかげです!!ミスマガジン2025は私がアイドル以外に初めて絶対にがんばりたい!!と思って本気で取り組んだことだったので、その気持ちがみなさんにも伝わり、一緒に頑張れたこと、SHOWROOM賞をとることができてヤングマガジンに掲載していただけたこと、とってもうれしかったです!!
――撮影現場の雰囲気や、印象に残っているエピソードを教えてください。
私のためにスタッフのみなさんが色々準備してくださって、うれしいのと緊張で不安だったのですが、みなさんとても優しくて面白くてすぐに緊張がほぐれました！1番印象に残っているのは私がテーマの曲を作って撮影中ずっと流してくださっていたことです!!笑♪♪「ここはどこ？私はだれ？愛梨ここ！♪♪」という明るい曲でなんで私の名前が歌に？！と驚いなのですがとってもうれしくてたのしくて素の笑顔がたくさんでてしまう優しい現場でした!!スタッフのみなさんにも感謝しています！
――今回の撮影ではどんなテーマやコンセプトがあったのでしょうか？
こことの夏の思い出集にしたくて、もしも私が幼なじみだったら夏休みはこことこうして過ごしてもらう！を勝手に叶えてもらっちゃいました！海に行ったり お泊まり会をしたり 浴衣で夏祭りにいったり私がしたい夏休みを詰め込みました！こことの夏の思い出をぜんぶキミのものにしてほしいです？
――誌面で特に注目してほしいカットやシーンはありますか？
海で撮影した寝そべっているカットのウエストに注目してほしいです!!笑。撮影のために頑張ってダイエットしたんです!! ほんとは筋トレして腹筋バキバキにして驚かせたかったんですけどそれはまた次回に…笑
――最後に応援してくれている皆さんにメッセージをお願いします！
いつも応援してくれてほんとうにありがとう!!!!みんながいなきゃ頑張れなかったし、まず1位はとれなかったです!!私のがんばりたい!!やりたい!!を一緒に叶えてくれて、私が落ち込んだ時は背中を押してくれて、私なら大丈夫って信じてくれてありがとう!!みんなには助けられてばかりです!!いつも強がってるけど実はさみしかったり悲しかったりすることもあって私にはキミがいなきゃだめだからこれからも頼りにさせてください、！私も好きの気持ちは負けてないから全力でお返しできるようにがんばります!!これからもよろしくお願いします！！！
【写真】キュートな笑顔と美ボディを披露した愛梨ここ
13日までに、アザーカットが公開となった。
■愛梨ここ
――ヤングマガジン掲載おめでとうございます！率直な気持ちをお聞かせください。
本当に応援してくださったみなさんのおかげです!!ミスマガジン2025は私がアイドル以外に初めて絶対にがんばりたい!!と思って本気で取り組んだことだったので、その気持ちがみなさんにも伝わり、一緒に頑張れたこと、SHOWROOM賞をとることができてヤングマガジンに掲載していただけたこと、とってもうれしかったです!!
私のためにスタッフのみなさんが色々準備してくださって、うれしいのと緊張で不安だったのですが、みなさんとても優しくて面白くてすぐに緊張がほぐれました！1番印象に残っているのは私がテーマの曲を作って撮影中ずっと流してくださっていたことです!!笑♪♪「ここはどこ？私はだれ？愛梨ここ！♪♪」という明るい曲でなんで私の名前が歌に？！と驚いなのですがとってもうれしくてたのしくて素の笑顔がたくさんでてしまう優しい現場でした!!スタッフのみなさんにも感謝しています！
――今回の撮影ではどんなテーマやコンセプトがあったのでしょうか？
こことの夏の思い出集にしたくて、もしも私が幼なじみだったら夏休みはこことこうして過ごしてもらう！を勝手に叶えてもらっちゃいました！海に行ったり お泊まり会をしたり 浴衣で夏祭りにいったり私がしたい夏休みを詰め込みました！こことの夏の思い出をぜんぶキミのものにしてほしいです？
――誌面で特に注目してほしいカットやシーンはありますか？
海で撮影した寝そべっているカットのウエストに注目してほしいです!!笑。撮影のために頑張ってダイエットしたんです!! ほんとは筋トレして腹筋バキバキにして驚かせたかったんですけどそれはまた次回に…笑
――最後に応援してくれている皆さんにメッセージをお願いします！
いつも応援してくれてほんとうにありがとう!!!!みんながいなきゃ頑張れなかったし、まず1位はとれなかったです!!私のがんばりたい!!やりたい!!を一緒に叶えてくれて、私が落ち込んだ時は背中を押してくれて、私なら大丈夫って信じてくれてありがとう!!みんなには助けられてばかりです!!いつも強がってるけど実はさみしかったり悲しかったりすることもあって私にはキミがいなきゃだめだからこれからも頼りにさせてください、！私も好きの気持ちは負けてないから全力でお返しできるようにがんばります!!これからもよろしくお願いします！！！