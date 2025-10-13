µþÂçÂ´¶È¢ª¹âÇ¯¼ý¤ÎÂç¼ê³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤Ë10Ç¯¶ÐÌ³¢ª²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡ÈÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦½÷²¦¡É¤Ë¡Ä¡ÖÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿¡×¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦²¬ËÜ»íºÚ¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡©
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¡ÖWSOP Ladies Championship¡×¤Ç2024Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¡ÈÎò»ËÅª²÷µó¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¤Î¡ÈÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó2500Ëü±ß¡¢2025Ç¯¤Î2Ï¢ÇÆÃ£À®»þ¤Ë¤ÏÌó2700Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¤ÎÂç¼êÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤ÏÇ¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤È¼ýÆþ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡¡©»Ö¿åÎ´¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÃ¯¤«¤È¶¥¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå
¡½¡½»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ËÜ¡Ë¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤Êý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅÌ¶¥Áö¤Ç¤ÏÀäÂÐ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Åö»þ¤ÏÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢Áö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£Ã¯¤«¤È¶¥¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬ÅÌ¶¥Áö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÂç²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÀ®ÀÓÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿
¡½¡½½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²¬ËÜ¡¡½¬¤¤»ö¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÌÀ³Î¤Ë½ç°Ì¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¶É¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊÙ¶¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤«¤Ê¤êÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤ÇÆüÇ½¸¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£°ìÈÖ¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤äÀÊ½ç¤ÇÌÀ³Î¤Ë½ç°Ì¤¬Ê¬¤«¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¸æ»°²È¤Î½÷»Ò³Ø±¡¤¬Âè°ì»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×Ãæ¹â°ì´Ó¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¤¹¤´¤¯¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÊÙ¶¯¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬»ä¤òÆüÇ½¸¦¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Î¤È¤¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤ÎËÅç²¬½÷»Ò³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¸æ»°²È¤Î½÷»Ò³Ø±¡¤¬Âè°ì»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂèÆó»ÖË¾¤À¤Ã¤¿ËÅç²¬½÷»Ò³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãæ¹â»þÂå¤âÀ®ÀÓ¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¼Â¤Ï¡¢Âç³Ø¼õ¸³´ÖºÝ¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À®ÀÓ¤â¡¢³ØÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯²È¤ò½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Âç³Ø¼õ¸³¤ÇµþÅÔÂç³Ø¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¤·¤¿¥ï¥±
¡½¡½Ãæ¹â¤Ç¤â°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¤À¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¶¥Áè¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡¢¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿»þ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âËÅç²¬¤Ï¿Ê³Ø¹»¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ÊÂÂçÄñ¤ÎÅØÎÏ¤¸¤ã°ìÈÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¥Áè¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½µþÅÔÂç³Ø¤¬Âè°ì»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤À¤È¼Â²È¤«¤éÄÌ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»äÎ©¤À¤È³ØÈñ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢³Î¼Â¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ì¤ÐÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤ë¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ËÜ¡¡Î¾¿Æ¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤è¤ê¤âÌç¸Â¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÃÙ¤¯¤Æ¡£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÈýÌÓ¤òÄæ¤ë¤Î¤â¤À¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈýÌÓ¤â¤³¤Ã¤½¤êÄæ¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Æ¤ÎÁ°¤ÇÈ±¤ò¤«¤¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÈýÌÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯²È¤ò½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡×¹©³ØÉô¤«¤é·ÐºÑ³ØÉô¤Ø¤ÎÅ¾Éô¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½µþÅÔÂç³Ø¤Î¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡¹ñ¸ì¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÍý·Ï²ÊÌÜ¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë¹©³ØÉô¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â·úÃÛ³Ø²Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³ØÉôÁªÂò¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£
²¬ËÜ¡¡Åö»þ¤ÏÆÃ¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤â¡¢¾Íè½¢¤¤¿¤¤»Å»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤éÂç³ØÂ´¶È¸å¤â»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¹â¤¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÅìµþ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ò¥«¥Ä¥«¥ÄÊâ¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤À¤È¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿¤éÅ¾Éô»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ·ÐºÑ³ØÉô¤ËÅ¾Éô¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼·ÐºÑ³ØÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡Åö»þ¤ÎµþÂç¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹·ÐºÑ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±°Ì¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã±°Ì¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤·ÐºÑ³ØÉô¤ËÅ¾Éô¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶Æþ³Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍ·¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶ÉÅ¾Éô¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½¼¼Â¤·¤¿³ØÀ¸À¸³è
¡½¡½¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¹â¹»À¸¤Î»þ¤«¤é¡¢Âç³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ËÜ¡¡¥µ¡¼¥¯¥ëÃç´Ö¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ø¶È¤Î¤Ê¤¤Æü¤ÏÃë¤«¤éÃ¯¤«¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë¾¤ßÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡Í·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º¬¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃç´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¼ø¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿³ØÀ¸À¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ÖÌÌÀÜ¤È¤«¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×½¢¿¦³èÆ°¤Ç¶ìÀï¤·¡¢ÆâÄê¤¬½Ð¤¿²ñ¼Ò¤Ï1¼Ò¤À¤±
¡½¡½¡Ö»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³Æ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Æ¯¤¯¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âÆ¯¤«¤Ê¤¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½¢³èÃæ¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÊ¸·Ï¤Î¿¦¼ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡Âç³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âÆâÄê¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ10Ç¯´Ö¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô1¼Ò¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³°»ñ·Ï¤Ë¼õ¤«¤ë¿Í¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ç²¿¼Ò¤âÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌÌÀÜ¤È¤«¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¡Ö»íºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡½¡½½¢³èÃæ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¤¢¤ë¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤¿»þ¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¤«¤é¡Ö»íºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¼þ¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ1¤Ä¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¿Ë»¤Ê¶È³¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡£
²¬ËÜ¡¡¤¢¤¨¤Æ»ÖË¾ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢³°»ñ·Ï¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¼çµÁ¡¢¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Ç¡¢À®²Ì¤âÀÕÇ¤¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÐµëÍ¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡½¢³è¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆ±¤¸¶È³¦¤ÎÆâÄê¼ÔÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¤«¥¥é¥¥é¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
