「本来なら全く入るべきでなかった」ド軍37歳右腕はリーグ優勝決定Sは“ロースター外”の可能性「ついに実行するだろう」
トライネンはリーグ優勝決定シリーズのロースターから外れるのだろうか(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月13日に敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。同シリーズのロースターが注目される中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、リリーフとして不安視されている37歳右腕のブレーク・トライネンが外れると予想した。
同メディアはトライネンについて、「地区シリーズ第4戦の12回に投げる準備をしていた」としたが、延長11回にドジャースがサヨナラ勝利を収めたため、「ファンは安堵のため息をついた」と説明している。
「トライネンは第3戦で無失点に抑えたが、それは8−2という大差がついた試合でのことであり、特に第1戦で試合を台無しにしかけた後では、彼の信頼を回復させるような登板とは言い難いものだった」と指摘した。
記事では、ロバーツ監督が最近のトライネンに対し「鋭さが見られない」と認めているとしながらも、「本来なら全く入るべきでなかったワイルドカードシリーズと地区シリーズのロースターに、監督の彼に対する信頼によって入れさせた」と記した。
「おそらくロバーツ監督は、ナ・リーグ優勝決定シリーズのロースターを編成する際に、ファンが懇願していることをついに実行するだろう。カービー・イェイツも今シーズンは決して良いとはいえないが、彼は健康であり、現時点では誰であってもトライネンよりはましだろう」と伝えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
