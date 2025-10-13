「本来なら全く入るべきでなかった」ド軍37歳右腕はリーグ優勝決定Sは“ロースター外”の可能性「ついに実行するだろう」

トライネンはリーグ優勝決定シリーズのロースターから外れるのだろうか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月13日に敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。同シリーズのロースターが注目される中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、リリーフとして不安視されている37歳右腕のブレーク・トライネンが外れると予想した。

同メディアはトライネンについて、「地区シリーズ第4戦の12回に投げる準備をしていた」としたが、延長11回にドジャースがサヨナラ勝利を収めたため、「ファンは安堵のため息をついた」と説明している。

「トライネンは第3戦で無失点に抑えたが、それは8−2という大差がついた試合でのことであり、特に第1戦で試合を台無しにしかけた後では、彼の信頼を回復させるような登板とは言い難いものだった」と指摘した。