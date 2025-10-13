¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢Â³¤¯¡£
²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤¤¤ä¡×Åª¤Ë¡£
¤Ç¤â¡¢Àµ²ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¥â¥Î¤Ï»î¤·¡¢¥À¥á¤â¤È¾åÅù¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤ß¤¯¤â¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê´¶¤¸¤¬²¿¤À¤«¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢°Õ³°¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é±¿µ¤¤¬¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¤ë¼Ôµñ¤Þ¤º¡¢Íè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ´ÉôÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢¿ÈÆâ´¶³Ð¤ÇÂç»ö¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
