¡ÖåºÀ¤¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¥Õ¥§¥¤¥¨ÅÏÊÕ¹ä¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¤ÎÃçÎÉ¤·ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¶áÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡£
Ë¡À¯Âç³Ø¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤«¤é¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¡£
3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤ÈÂçË½¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Æ±Ë¦¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¹ä¤Î²ÃÆþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£28ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤Ïº£²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÂ¸ºß¤¬¾åÅÄ¤Î¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅÏÊÕ¤ÏABEMA¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾åÅÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¡ËºÇ½é¡¢ËÍ¤¬Íè¤¿»þ¤ËåºÀ¤¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢åºÀ¤¤¬²ñÏÃ¤Ç¾Ð¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ì¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¤¬¡ØåºÀ¤¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£åºÀ¤¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤é¤â´ò¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¾åÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¸½ÃÏ¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡¢ÅÏÊÕ¤Î²ÃÆþ¤Ç¾åÅÄ¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£