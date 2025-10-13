SMARTの中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「上智大学」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「全体的に上品なイメージがあり、上流階級の学生が多いイメージがあります」（30代女性／愛知県）、「年配の方にも周知されていて、雰囲気もあるから」（50代女性／和歌山県）、「都心の一等地にキャンパスがあることや、帰国子女や海外経験のある学生が多いことから、家庭の経済的に余裕がある学生が多いという印象があります。学費も比較的高く、国際的な教育環境が整っている点からも、裕福な家庭の子どもが多く通っているイメージが強いです」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「社長の子どもとかが多いから。車をプレゼントされたりとか」（40代女性／神奈川県）、「青山という土地柄がイメージになっている面も」（60代男性／島根県）、「附属があり、芸能人の子どもも多いイメージだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：上智大学／89票上智大学は、都心の一等地、四谷にキャンパスを構え、国際的な雰囲気や高い教育水準から、学費や留学費用に余裕のある家庭の学生が多いというイメージを持たれています。カトリック系の大学であることや、帰国子女・インターナショナルスクール出身者が多いことも、この「お金持ち」というイメージを構成する一因になっていると考えられます。
1位：青山学院大学／168票青山学院大学は、キャンパスが「おしゃれな街」として知られる青山・渋谷エリアに位置していることから、洗練された都会的なイメージが非常に強い大学。ファッションやライフスタイルに対する意識が高い学生が多く、この華やかな雰囲気が「お金持ち」というイメージに直結しているようです。実際に、多くの回答者が青学のブランド力と立地が持つイメージを挙げています。
