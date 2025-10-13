¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ö»À·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¢¤¯¤Ó¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥È¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å12»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¸Å´Ü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤È°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤ÎÆüËÜÃã¥«¥Õ¥§¤ÇÏÂ²Û»Ò¤È°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£
·ó¶á¤Ë¡Ö¥±¡¼¥¤È¤«¿©¤Ù¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¹¥¤¡¢Âç¹¥¤¡£ÏÂ¤âÍÎ¤â´Å¤¤¤ÎÂç¹¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ËþÅç¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÆ¬²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥Ö¥É¥¦Åü¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ë¤èÂ¿Ê¬¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¡Ö·Ú¤¤»À·ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¼«¿È¤Î¡ËYouTube¤Ç¤â40Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¡¢¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤é¡£·Ú¤¤»À·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¢¤¯¤Ó¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÊÂ©¤ò¡ËÅÇ¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢µÛ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¿¿´é¤ÇÏÃ¤·¡¢2¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£