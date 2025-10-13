山本由伸が“黒髪”でミルウォーキーに登場

“イメチェン”で悪夢を拭い去る。ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズに備えて、ミルウォーキーで調整を行った。キャッチボールや、43球を投じたブルペン投球で状態を確かめた。

この日、会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は、第1戦にブレイク・スネル投手、第2戦は山本に先発マウンドを託したことを明言した。山本にとって“ホロ苦い”思い出を上書きするチャンスが巡ってきた。

7月7日（同8日）に行われた、敵地でのブルワーズ戦。先発登板するも、初回2死で降板。41球を投じて4安打5失点（自責3）。メジャー最短でマウンドを降り、7敗目を喫していた。

1球1球、感覚を確かめるように、右翼後方にあるブルペンで投球練習を行った。金色に染めていた髪は黒色に戻り、再びスイッチを入れた。前回登板した8日（同9日）の本拠地・フィリーズ戦は5回途中6安打3失点で敗戦投手になった。

苦い記憶を、好投で一気にひっくり返す。第2戦のマウンドで気迫を前面に出し、笑顔でロサンゼルスに戻る。（真柴健 / Ken Mashiba）