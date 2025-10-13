

香川ファイブアローズ

プロバスケットボールB3、香川ファイブアローズは、11日と12日、アウェーで徳島ガンバロウズと対戦しました。開幕4連勝同士の両チームの対戦で、ファイブアローズは2連敗となりました。

11日の第1戦、第1クオーターでは4点差をつけられたものの、第2クオーターではタッカー・ヘイモンドや高橋育実らが得点を重ね、前半を2点リードで折り返します。しかし後半、相手に3点シュートを要所で決められ、81-74で敗北。開幕から続いた連勝は4でストップしました。

12日の第2戦は接戦に。第4クオーター、最大9点差をつけられたファイブアローズは、そこから4連続得点で1点差に詰め寄ります。しかし試合残り21秒から連続で失点。75-71で敗れ、今シーズン初の連敗を喫しました。

第1戦【香川ファイブアローズ 74-81 徳島ガンバロウズ】

第2戦【香川ファイブアローズ 71-75 徳島ガンバロウズ】

香川ファイブアローズは、ここまで4勝2敗で17チーム中4位となりました。次節は18日、19日にホームの高松市総合体育館で11位のヴィアティン三重と対戦します。