¡Ô⼥⼦¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤Î⼥Í¥¤µ¤ó¤òµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Õ¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¹õÅÄÂçÊå¤Ë½Ð±é°ÍÍê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö°ìÈÖÇº¤ó¤ÀÌò¡×
¡¡ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ä¡¢º£Ç¯ÇÛ¿®¤ÎNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡£¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢10·î3Æü¤«¤éÅìµþ¡¢Âçºå¤Î·à¾ì¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ÓÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ëÍÄ¾¯´ü¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Î¹õÅÄ¤µ¤ó
¡¡¤Þ¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï14ºÐÇ¯²¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¡£¡ÖÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢·ÐÎò¤ä½Ð±éºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¡¢Ì¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î·»Äï·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢²ÉÌÛ¤À¤¬¸·¤·¤¤4ÃË¡¦¾¾±Ê¹ñ¾¾Ìò¡¢¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Ç¤ÏÈøÌî¿¿Àé»ÒÊ±¤¹¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¡¼¥Ï¡¼¤ÊÈë½ñ¡¦ÎÓ¹ÂçÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö¤¢¡¼¤¢¤Î¿Í¡ª¡×¤È»×¤¦ÆÉ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¡Ø¶Ë°⼥²¦¡Ù¤Ç¤Ï⼥⼦¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤Î⼥Í¥¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë²¥¤Ã¤¿¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ë⼊¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¼Çµï¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤ÏÂæËÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÏÆüËÜ¤è¤ê³¤³°¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èõ¸ý¡Ê¿¿»Ì¡Ë´ÆÆÄ¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º¾µ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½Ð±éºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢Àè¡¹¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤â¹ë²Ú¤À¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÂè56²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¡Ê²ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¶¶¸ýÎ¼Êå´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀèÇÚ¤ò±é¤¸¡¢Âè30²ó¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï10·î31Æü¤«¤é¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÌ¾¤¬"¹õÅÄÂçÊå"¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÇº¤ó¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¶ÛÄ¥¤·¤ÆÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ë2Æü¤«¤«¤Ã¤¿
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¼«¼ç±Ç²è¡ØLa fuosaje ¥é¡¦¥Õ¥©¥µ¡¼¥¸¥å ¡Á°¦¤ò¤Ä¤¯½÷¡Á¡Ù¡Ê²ÅÄ½¤°ì¡¢Á°ÅÄ»ÊÏº¶¦Æ±´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢²¿½½ºî¤â¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÌîµå¾®ÁÎ¤Ç¡Ø¸¶Ã¤ÆÁ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥¯Ž¥¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°Ü¤ë¾¯Ç¯»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿¸ÄÀ¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÅÇ¤½Ð¤·¸ý¤¬¤ï¤«¤é¤ºÝµ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¿ÆÍ§¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±é·àÉô¤ÎÉô¼¼¤òÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢±é·àÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯±é·àÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿¤Ê¤é±é·à¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢·àºî²È¡¦»û»³½¤»Ê¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤¬¡¢¡Ø¥È¥Ä¥²¥¥¤¥Á¥Ð¥ó¤Î½ýÀ×¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ê¸²½º×¤Ç¾å±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï"ÎÙ¤Ë½»¤à¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¶ä¤µ¤ó"Ìò¡£¤½¤Î¤È¤¡¢½é¤á¤Æ±éµ»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤Ã°Å¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢´ÑµÒ¤¬ËÍ¤Î¼Çµï¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±éµ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¾Íè¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¸Û¤¤¤Ç¥´¥ß½èÍý¾ì¤ä²È¶ñ±¿¤Ó¡¢ÁÚºÚ²°¡¢¾ÆÆù²°¡¢¤½¤Ð²°¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ê¼çÌò¤ò¤Ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç¼¤á¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¾Âç³Ø¤ä¾®·à¾ì¤Î¼Çµï¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÄøÅÙ¡£
¡¡4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó»ï¡Ø¤Ô¤¢¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¡ØTHE SHAMPOO HAT¡Ù¤Î¡Ø·î¤¬¾Ð¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀëÅÁ¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Á¥é¥·¤Ë¤¢¤Ã¤¿"À©ºî¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÊç½¸"¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ë2Æü´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡¡·àÃÄ¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄÃÄ¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Åö»þ¡¢µÏ¿±ÇÁü¤ò»£¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿²ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡ØLa fuosaje ¥é¡¦¥Õ¥©¥µ¡¼¥¸¥å ¡Á°¦¤ò¤Ä¤¯½÷¡Á¡Ù¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ä¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥É¾¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯ºîÉÊ¤¬Â³¤¡¢½Ð±éºî¤Ë¤ÏÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÂè71²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¤Î¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤ä¡Ø²øÊª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ÎÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¡¢¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¶¶¸ýÎ¼Êå´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï±éµ»¤Ã¤Æ¡¢"Í·¤Ó"¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÍ·¤Ö¡£¼ã¤¤º¢¤Ï"¼Çµï¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡ª"¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï100¿Í¤¤¤¿¤é100ÄÌ¤ê¤Î¼Çµï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¼«Á³¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤µ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¼èºà¡¿Ê¸¡¡ÃæÌîÍµ»Ò¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡»£±Æ¡¿»³¸ýÈæº´É×