【難読漢字】「捺印」って読めますか？ ビジネスパーソンなら必須知識！

あなたは読めますか？

突然ですが、「捺印」という漢字読めますか？

契約書や重要な書類を扱う際によく出てくる言葉ですが、普段ひらがなで入力することが多いため、漢字で書かれていると一瞬迷うかもしれません。

気になる正解は……

「なついん」でした！

「捺印（なついん）」とは、文書などに印鑑（はんこ）を押すこと、またはその行為を指します。特に、署名や記名の下に印鑑を押して、その文書の内容を承認したり、責任を負ったりする意思を示すために行われます。「押印（おういん）」と似ていますが、厳密には「自筆の署名の後に印鑑を押すこと」を「署名捺印」、「氏名などを記名した後に印鑑を押すこと」を「記名押印」と使い分けることがあります。

例えば、「契約書に署名捺印する」「捺印漏れがないか確認する」のように使われます。

「捺」の字は、普段あまり見かけない常用漢字ですが、「捺（なつ）」と読むのは、この「捺印」をはじめ「捺染（なっせん）」など、「押す」「つける」という意味を持つ熟語に限られています。「手」へんがあることから、手で押す動作をイメージすると覚えやすいかもしれません。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

