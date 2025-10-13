不動産を相続する際、対象である不動産は誰がどの基準で評価し、価値をつけるのでしょうか。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）の著者、杉村政昭氏が遺産分割協議の際の相続不動産評価について詳しく解説します。

Q1. 相続と遺贈の違いについて教えてください。

A. 人が亡くなると、民法により相続が行われます。亡くなった人の財産を引き継ぐ親族※1の範囲（法定相続人）や相続する財産の割合（法定相続分）は民法で決められています。

遺贈とは、法定相続人以外の個人（友人等）や団体（日本ユニセフ協会等）に財産を贈る場合のことをいいます。この場合は、遺言書を書く必要があります。遺贈先については、遺贈財産（たとえば不動産）をもらわない場合がありますので、遺贈先の意思を確認したほうがいいと思います。また遺贈には二種類の方法があります。［図表1］を参照してください。

［図表1］遺贈の種類

Q2. 遺産分割協議の際に相続不動産はどのように評価するのですか。

A. 不動産には四つの評価方法があります。

1．実勢価格

実際に近隣で売買されている相場です。査定する不動産業者によって金額の差があります。

2．路線価

国税庁が毎年発表しています。相続税算出の基準になっています。

3．固定資産税評価額

固定資産税の評価に利用される評価額のことです。この価額が遺産分割協議の際に基準として用いられることが多いです。

4．公示価格

不動産鑑定士により作成される評価額で、国土交通省が毎年発表しています。

遺産分割協議の際に用いられるのは、一般的には固定資産税評価額ですが、相続人全員で話し合って決める必要があります。

Q3. 死亡したＡさんの相続人はＢさん、Ｃさん、Ｄさんの三人です。Ｃさんは行方不明です。また、Ｄさんは未成年者です。このような場合、遺産分割協議者はどのようにするのですか。

A. 行方不明のＣさんについては、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が不在者財産管理人となり、遺産分割協議に参加します。

また、未成年者のＤさんについては、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が特別代理人となり、遺産分割協議に参加します。

Q4. エンディングノートについて教えてください。

A. エンディングノートとは、記憶力・判断力等が低下した場合に備えて記しておくノートのことです。家族にとっては形見ともなります。自治体などで無料配布しておりますので、それを利用して記入するといいと思います。

ただし、エンディングノートは民法で規定している遺言とは違って、法律的な効力はありませんので、注意しましょう。

Q5. 生命保険金は遺産分割協議の対象になりますか。

A. 被相続人が死亡した際に受け取ることができる金銭として、生命保険金があります。

生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。生命保険契約は第三者のためにするものなので、保険金の受取人として指定された人が生命保険金請求権を自分の固有の権利として取得します。このため、遺産分割の対象となる相続財産には原則として含まれません。

※1 親族……民法上、親族とは六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族をいう。

Q6. 失踪宣告について教えてください。

A. 失踪宣告とは、不在者について一定の要件を満たしたとき、これを死亡したものと見なし、財産関係などについての法律関係を一度確定させるための制度です。利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをし、その生死が七年間明らかでないとき、普通失踪として扱われることになります。

また、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因になり得る危難に遭遇し、その危難が去ったあと一年間その生死が明らかでないとき、特別失踪※1（危難失踪）が家庭裁判所に申し立てることで認められます。

普通失踪により死亡と見なされる日は、行方不明になってから七年が経過した日です。いつから七年なのかは、最後に当該者の生存が確認された日からです。つまり、この日が行方不明者に対する相続開始日になります。

特別失踪は一般的な行方不明ではなく、先述の（船舶の沈没など）特別な危難に遭遇して行方不明になった場合です。特別失踪を家庭裁判所に申し立てできるのは、危難が去ってから一年間、当該者が行方不明の場合です。ただし、死亡と見なされる日は、一年後ではなく危難が去ったときです。これが相続開始日となります。この点、要注意です。

Q7. 戸籍証明書の広域交付制度について教えてください。

A. 本籍が遠くにある場合でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村役場の窓口で全国各地の戸籍証明書等をまとめて請求できる制度です。請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属（父母、祖父母等）直系卑属（子、孫等）です。

戸籍証明書は相続人の確定や相続財産の配分のために必要となります。

Q8. 民法と税法での「遺産」の違いはありますか。

A. 民法では「遺産」と見なされませんが、税金の計算をするときには「遺産」に含めなければならないものがあります。

たとえば、次のようなものです。

生命保険の死亡保険金 死亡退職金

など

これらは相続税の対象となります。

※1 特別失踪……戦争や船舶の沈没など、危難のあった日から一年以上生死が不明の場合のこと

Q9. 遺言相続に関する民法の重要な条文を教えてください。

A. 次のとおりです。

・遺産関係

九六〇条 遺言の方式

九六一条 遺言能力

九六四条 包括遺贈及び特定遺贈

九六七条 普通の方式による遺言の種類

九六八条 自筆証書遺言

九六九条 公正証書遺言

九六九条の二 公正証書遺言の方式の特則

九七〇条 秘密証書遺言

九七三条 成年被後見人の遺言

九七四条 証人及び立会人の欠格事由

九七五条 共同遺言の禁止

九八五条 遺言の効力の発生時期

九八六条 遺贈の放棄

一〇〇四条 遺言書の検認

一〇〇六条 遺言執行者の指定

一〇〇九条 遺言執行者の欠格事由

一〇一〇条 遺言執行者の選任

一〇一一条 相続財産の目録の作成

一〇一二条 遺言執行者の権利義務

一〇二二条 遺言の撤回

一〇二三条 前の遺言と後の遺言との抵触等

一〇四二条 遺留分の帰属及びその割合

一〇四六条 遺留分侵害額の請求

一〇五〇条 特別の寄与

・相続関係

八八二条 相続開始の原因

八八三条 相続開始の場所

八八六条 相続に関する胎児の権利能力

八八七条 子及びその代襲者等の相続権

八八九条 直系尊属および兄弟姉妹の相続権

八九〇条 配偶者の相続権

八九一条 相続人の欠格事由

八九二条 推定相続人の廃除

八九三条 遺言による推定相続人の廃除

八九六条 相続の一般的効力

八九七条 祭祀に関する権利の承継

八九八条 共同相続の効力

九〇〇条 法定相続分

九〇一条 代襲相続人の相続分

九〇二条 遺言による相続分の指定

九〇七条 遺産の分割の協議又は審判等

九〇八条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

九一五条 相続の承認又は放棄をすべき期間

九二〇条 単純承認の効力

九二二条 限定承認

九三八条 相続の放棄の方式

セミナー講師

杉村政昭