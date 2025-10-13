なにわ男子・大橋和也、新CMで初のバーテンダー役「今日はどないしたん？」
なにわ男子・大橋和也が、15日から放送されるグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の新CMに出演する。
【画像】初のバーテンダー役に挑戦した大橋和也
ブランドアンバサダーを務める大橋は、本CMで初のバーテンダー役に挑戦。大橋が悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタートし、肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム』を紹介する。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝えている。
今回の新CMで紹介する人気ライン「PDRNシリーズ」は、さまざまな受賞歴があり、幅広い年代や肌質から支持されているほか、「“うるつや肌”をかなえる三大要素」であるヒアルロン酸、コラーゲン、PDRNを独自のスマートカプセル製法で配合している。
