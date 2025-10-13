ツーハッチから新作♡カップ付きのリブ長袖ブラトップが先行登場

人気インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、秋冬にぴったりの新作『リブ長袖ブラトップ』が登場♡9/18(木)よりLUMINE池袋POPUPSHOPで先行販売開始されました。1.5倍盛りカップ付きで、ブラ紐が見えずバストをしっかりサポート。細リブ素材と程よい開きの首元で、インナーにもワンマイルウェアにも活躍します。忙しい朝もこれ1枚で快適＆可愛い着こなしが叶います♪

独自パッドで自然に丸胸をキープ

リブ長袖ブラトップ

『リブ長袖ブラトップ』は、人気のモーニングルーティンブラシリーズと同じ1.5倍盛りカップを採用♡ブラを重ねずに美しい丸胸ラインを演出。

広めの衿ぐりでも内蔵ブラでブラ紐が見えず、横から見たシルエットも綺麗に整えてくれます。忙しい日でもさっと着られて、バストケアも叶う便利アイテムです。

程よくフィットするリブ素材で着心地◎

価格：4,980円

少し厚めのリブ素材を使用しているため、程よく身体にフィットしながら透けにくく安心♡

カラーはブラック、チャコールグレー、サンドベージュの3色展開で、どんなコーデにも合わせやすく、1枚で着てもインナーとしても活躍します。

袖タイプは女性らしいフレアと指穴＆メローの2タイプから選べます♪

サイズ：65M~75L

秋冬の必須アイテム♡リブ長袖ブラトップ



ツーハッチの『リブ長袖ブラトップ』は、1.5倍盛りカップでバストをしっかりサポートしつつ、細リブ素材で程よくフィット♡

ブラック、チャコールグレー、サンドベージュの3色展開で、インナーにもワンマイルウェアにも使いやすい秋冬のマストアイテムです。

9/18より先行販売、9/24から公式サイトで通常販売開始♪