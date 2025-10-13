気象庁によると、強い台風第２３号は、伊豆諸島の東を東北東へ進んでいます。伊豆諸島では引き続き、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波、土砂災害に警戒してください。また、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

強い台風第２３号は、１３日１０時には、八丈島の東約６０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風第２３号は、この後は伊豆諸島から次第に遠ざかる見込みですが、伊豆諸島では、非常に強い風や猛烈な風が吹いて、大しけとなっている所があります。また、台風本体の発達した雨雲は東に抜けつつありますが、大気の非常に不安定な状態が続いています。伊豆諸島では９日の台風第２２号による記録的な大雨に加え、これまでの大雨の影響で、地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

［風の予想］

伊豆諸島では１３日昼前は、飛来物によって負傷するおそれがある猛烈な風の吹く所があるでしょう。

１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ３０メートル （４５メートル）

［波の予想］

伊豆諸島では１３日は、うねりを伴い大しけとなる所があるでしょう。

１３日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ８メートル うねりを伴う

［雨の予想］

伊豆諸島では１３日昼前は、雷を伴い激しいの降る所があるでしょう。

［防災事項］

伊豆諸島では、１３日昼前は不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、１３日はうねりを伴う高波や土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和７年 台風第２３号に関する情報（総合情報）」は、１３日１７時頃に発表する予定です。