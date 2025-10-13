ÄØÂç¿À¼Ò¤Ç¡Ö½©¤ÎÎãÂçº×¡×¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤è¤ëÉñÊôÇ¼
»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ë¤¢¤ëÄØÂç¿À¼Ò¤Ç12Æü¡¢º£Ç¯¤Î¼ý³Ï¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë½©¤ÎÎãÂçº×¤¬³«¤«¤ì¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤è¤ëÉñ¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤ÎÎãÂçº×¤ÏÎë¼¯»Ô¤ÎÄØÂç¿À¼Ò¤Ç¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç10Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÆü¤Î12Æü¤Ï¡¢ÊÌµÜ¤ÇÎãÂçº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ»Ê¤òÀèÆ¬¤ËÃÏ¸µ¤Î»á»Ò¤éÌó70¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤ÆÇÒÅÂ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¶Ì¶ú¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µþÉñ¡Ö°æ¾åÎ®¡×¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉñ¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿À¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¶Æâ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Ìó3000¸Ä¤Î¸¥Åõ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
