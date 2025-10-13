¥¢¥È¥ê¥¨¶µ¼¼¤¬Á´¾Æ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«
10Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î½»Âð³¹¤ÇÅ´¹ü2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¶µ¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È10Æü¸á¸å2»þ47Ê¬º¢¡¢ÄÅ»ÔÆ£Êý¤Î½»Âð³¹¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¼îßêÄ¦¶â¶µ¼¼¡×¤ÎÅ´¹ü2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°ì¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¶µ¼¼¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Î½÷À¤ÈÀ¸ÅÌ5¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î½÷À¤ò´Þ¤à2¿Í¤¬µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤â´Þ¤á¤Æ²Ð»ö¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£