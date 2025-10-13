»°Ã«Å¯±û¸µ¸©µÄ¤Î»°½Å¸©µÄ²ñÁò¡¡µÄ²ñ²þ³×¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¸ùÀÓ¤ò¼Å¤Ö
º£Ç¯8·î¤ËÀÂµî¤·¤¿»°Ã«Å¯±û¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¸©µÄ²ñÁò¤¬10Æü¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤ÎÁòµ·¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤Æ¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñÁò¤Ç¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»°Ã«¸µ¸©µÄ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â´Þ¤áÌó200¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤ÏÁòµ·°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¸©µÄ²ñ¤ÎÉþÉôÉÙÃËµÄÄ¹¤¬¡Ö»°½Å¸©µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ²ñ²þ³×¤ÎÀèÆ¬¤Ë¾ï¤ËÎ©¤¿¤ìÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»°Ã«µÄ°÷¤ÎÍÉ¤®Ìµ¤»ÑÀª¤Ë¤Ï»ä¤É¤â¿¼¤¯¿´ÉþÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ°ì¸«ÃÎ»ö¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢°ì»þ´ü¡¢Èë½ñ¤È¤·¤Æ»°Ã«¸µ¸©µÄ¤¬»Å¤¨¤¿²¬ÅÄ¹îÌé½°µÄ±¡µÄ°÷¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿®Íê½ÐÍè¤ëÆ±»Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»°½Å¸©¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î»Ö¤Ï¡¢À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÃç´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
