»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ÎÍÄµûÌó400É¤¤òµÜÀî¤ØÊüÎ®
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¸¤Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡×¤ÎÍÄµû¤òµÜÀî¤ØÊüÎ®¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬10Æü¡¢»°½Å¸©ÂçÂæÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¤«¤éÆó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÂçÂæÄ®¤Ê¤É¤ÏËèÇ¯¥¦¥Ê¥®¤ÎÊüÎ®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤éÄ®Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÊüÎ®ÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Ï¡¢ÀîÅº¾®³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤¢¤ï¤»¤Æ10¿Í¤ÈÀîÅºÊÝ°é±à¤Î±à»ù19¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÎÄ¹Ìó20¥»¥ó¥Á¤ÎÆó¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ÎÍÄµûÌó400É¤¤òµÜÀî¾åÎ®¤ËÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊüÎ®¤·¤¿¥¦¥Ê¥®¤Î¹ÔÊý¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂæÄ®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤ÎÊüÎ®ÂÎ¸³¤òÂ³¤±¡¢Ä®ÆâÁ´¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤ÈÊÝ°é±à¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£