藤田寛之は最終日「71」の69位 ポイントランク64位でプレーオフシリーズ初戦への出場確定
＜SAS選手権 最終日◇12日◇プレストンウッドCC（ノースカロライナ州）◇7237ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）の最終ラウンドが終了した。77位で迎えた藤田寛之は3バーディ・2ボギーの「71」とスコアを1つ伸ばし、トータル12オーバー・69位タイで終えた。
【写真】杉浦マネージャーの手料理がおいしそう！
この結果により、ポイントランキング（プレーオフ前に獲得賞金をポイントに換算）では64位となり、上位72人が出場できるプレーオフシリーズ初戦「ドミニオン・エナジー・チャリティクラシック」（10月17〜19日）への出場権を獲得した。大会は、トータル9アンダーで54歳のアレックス・チェイカ（ドイツ）が今季初優勝を飾った。トータル6アンダー・2位にアーニー・エルス（南アフリカ）、トータル5アンダー・3位にスティーブン・アルカー（ニュージーランド）が続いた。賞金ランキング1位のミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）は、トータル2アンダー・7位タイ。昨年覇者のジェリー・ケリー（米国）はトータル5オーバー・48位タイで終えた。
