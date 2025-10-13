◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

10回ウラの守備から試合に出場した巨人の小林誠司選手。ピッチャーの田中瑛斗投手をうまくリードし、無失点にDeNA打線を抑えます。

そして、11回はその小林選手からの打席。DeNAの佐々木千隼投手のスライダーをうまく捉え、レフト線にはじき返すと、懸命に2塁まで走り、ヘッドスライディング。ベンチに向かって、拳を突き上げました。

「僕としては急（な出場）だったんですけど、それでも試合への入り方とか、気持ちの作り方は、人よりは経験している」と語った小林選手。とにかく「勝ちたい」という気持ちを持って打席に入ったそうです。

今年は甲斐拓也選手の加入で多くの時間を2軍で過ごしましたが、年齢が上だから、ベテランだから、といって練習に手は抜かない、そんな背中を若手選手に見せてきました。寝ても覚めても考えることは、チームにどう貢献するか。でも、ライバルにも負けていられない、自分自身にとっても勝負の年、と我慢強く重ねてきた努力がこのCSの舞台で実を結びました。

チームは敗戦し、2025年シーズンを終えることになりましたが、「ここ何年もずっと悔しい思いをしていますし、自分たちに足りないところを見つめ直して、練習、自主トレに取り組みたいなと思います」と小林選手は静かに語りました。