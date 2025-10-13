¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¡¡²¼Éô¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯15°Ì
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ï12Æü¤Ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤¬½ªÎ»¤·¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê24¡áELECOM¡Ë¤¬68°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯15°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢20°Ì°ÊÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼6¾¡¤ÎÊ¿ÅÄ¤Ïº£µ¨¤«¤éÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¡£25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Âç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê5²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤ÆÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ïº£ÅÄÎµÆó¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢ÀÐÀîÎË¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢´äÅÄ´²¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£