¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¤¦¤Ê¤®²°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï°û¿©Å¹¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã¡£ÀÅ²¬¡¦»°Åç¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤ª´«¤á¤ÎÅ¹¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤¬¹â¹»¤ÇÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ½ÐÍè¤¿¤¿¤á¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï°û¿©Å¹¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¦¤Ê¤®²°¤µ¤ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ò¿²°¡¢²ÆìÎÁÍý²°¡¢¤½¤Ð²°¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¤â¤¦1²óò¿²°¶´¤ó¤À¤«¤Ê¡£¥Û¡¼¥ë¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤âÎ¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¾¾ËÜ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
