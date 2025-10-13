今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
週の前半で仕事などを一気に片付けてしまうと◎ 後半は趣味や小旅行など、リフレッシュできるようなことをおこなうと良いでしょう。日常生活と非日常的な物事のバランスが取れると、秋も楽しく過ごせそうです。恋愛面は、相手に多くを求めないことが大切かも。ちょっとダメな部分も、かわいいと思えればうまくいくようです。
★ワンポイントアドバイス★
貯蓄方法などを見直してみると◎ 気分に関係してお金の使い方が変わってしまうようならば、気持ちをコントロールできるように工夫してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
